Scarlett Johansson, tatuaggi tra i diamanti ai Sag Awards

Scarlett Johansson avrebbe dovuto ritirare venerdì 17 il premio come “Miglior Performer dell’Anno” al Santa Barbara International Film Festival ma l’attrice ha fatto sapere di non poter partecipare per essersi “violentemente ammalata” all’improvviso, proprio mentre stava uscendo per la serata.

Certo che a vederla due giorni dopo sul red carpet dei Sag Awards viene da pensare che Scarlett Johansson si sia completamente rimessa. La bionda ha anche rassicurato i fan, comunicando come il malanno fosse in realtà un’intossicazione alimentare, ora completamente risolta.

La star, accompagnata dal fidanzato Colin Jost, ha lasciato tutti a bocca aperta in una creazione su misura di Armani Privé. Il vestito in seta color petrolio con spalline-gioiello scivola sul corpo di Scarlett mentre il profondo scollo a V svela il décolleté.

C’è tanta carne scoperta nel look di Scarlett Johansson ed è così che si nota come molta di questa pelle sia stata adornata di tatuaggi. Mix di disegni sulla schiena, dove si intravedono delle grosse rose e un agnello accovacciato. Sotto al seno invece fanno capolino delle ali che avvolgono sensualmente il costato della Johansson.

Il 2020 si annuncia un anno d’oro per Scarlett Johansson, tanto sul lavoro quanto nella vita privata. ScarJo infatti è prossima alle nozze con il compagno e si è accertata di mettere il brillocco in bella mostra ancora una volta. L’anello è firmato Taffin così come gli altri gioielli sfoggiati all’evento.

Sul lato carriera invece, Scarlett ha ottenuto ben due candidature all’Oscar. La prima, come miglior attrice protagonista per il film Storie da un matrimonio e la seconda come miglior attrice non protagonista per Jojo Rabbit.

Anno bisesto, anno funesto? Non sembrerebbe per Scarlett Johansson, intossicazione alimentare a parte.

