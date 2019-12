Fedez mostra il pacco di Natale (con le mutande di Diletta Leotta)

Fedez si mette in mostra durante l’ultima lussuosa vacanza natalizia sulle Dolomiti nel Lefay Resort & SPA. In un post si fa riprendere in una piscina, seminudo, con un meraviglioso sfondo di montagna. Ma stavolta non si sta divertendo bensì lavorando. Si tratta di un post pubblicitario che veicola le mutande rese celebri, recentemente, da Diletta Leotta: la linea Intimissimi uomo. Fedez per l’occasione propone anche un gioco social ai propri follower: ai primi cinque che commentavano con un emoticon gelata il premio sarebbe stato un following da parte sua.

Infatti scorrendo i commenti è tutto un susseguirsi di faccine gelate. D’altronde il cantante è praticamente solo in mutande al gelo delle montagne innevate. Ma a quanto pare Fedez non sembra farsi condizionare dalle basse temperature. C’è qualcosa che ha attirato l’attenzione di molti commentatori che riguarda sì le mutande, non la parte estetica però. E’ sul contenuto degli slip che si è focalizzata l’attenzione degli ammiratori.

Fedez è superdotato?

Quindi la domanda che ci si è posti è stata: Fedez è superdotato? Stando al “pacco” che viene mostrato si direbbe di sì. Numerosi i commenti su Instagram che lo incensano e soprattutto si complimentano con Chiara Ferragni per questa sua scelta oculata. Ci sono anche quelli, però, che mettono in dubbio la veridicità delle “forme” di Fedez. “Hai un calzino nelle mutande?”, “troppo Photoshop in questa immagine”, “fanno anche mutande col rinforzino adesso”, tanto per citare alcuni commenti.

Nessun commento da parte di Chiara Ferragni che si è limitata ad un like molto professionale. Forse vale la regola del chi tace acconsente.

Related Posts