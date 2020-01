Meghan Markle torna a fare l’attrice: l’indizio è nel maglione

MORSO DELLA VIPERA Mai visto Come lo indossa Adatto per questa occasione Per tutte le tasche 4 IL NOSTRO GIUDIZIO

“C’è una sola cosa al mondo peggiore del far parlare di sé, ed è il non far parlare di sé”, scriveva Oscar Wilde, per bocca del suo iconico personaggio Dorian Grey. Di una cosa possiamo star certi, al momento di Meghan Markle se ne parla eccome. Se bene o male è abbastanza irrilevante.

La fuga in Canada

Ormai lo sanno anche i sassi: l’8 gennaio la duchessa di Sussex e il marito, il principe Harry, hanno annunciato l’intenzione di rinunciare al ruolo di senior royals e di voler diventare finanziariamente indipendenti. In un post su Instagram che ha creato, e sta creando, rabbia e scompiglio all’interno della casa reale britannica, i due comunicano anche il loro parziale trasferimento in Nord America. Per “Nord America” intendono presumibilmente la lussuosa villa da 10 milioni di dollari a Vancouver Island dove Meghan Markle e famiglia hanno già trascorso sei settimane durante le feste di Natale.

La prima uscita dopo la Megxit

E’ proprio nei pressi della città canadese che Meghan Markle è stata fotografata per la prima volta dallo scandalo Megxit. Un sorriso gioioso e due occhi lucenti: ecco come si sta ad aver ritrovato la libertà. E’ una Meghan caritatevole quella che ritroviamo oltreoceano, una donna consapevole del suo attuale potere che ha scelto di visitare due charity al femminile, il Downtown Eastside Women’s Centre e il Justice for Girls. Scelta di cuore o totale macchinazione? Impossibile dirlo ma c’è comunque un indizio fashion che attira l’attenzione.

Il maglione “da attrice”

Per la sua visita solidale Meghan Markle ha indossato jeans, stivali comodi di Le Chameau e un maglione già visto sul piccolo schermo, in una puntata di Suits, serie tv di cui Meghan era protagonista prima del matrimonio con Harry. Il capo, bianco e firmato The Row, ha forme morbide ed è caratterizzato da motivi a treccia.

Insomma gli amici l’hanno sempre detto: alla Markle vanno stretti gli abiti di Buckingham Palace. Ed ecco che l’americana fuggita in Canada ha prontamente rimesso i comodi panni da attrice.

La più influente nella moda

Meghan Markle è una gran comunicatrice e, negli anni, ha svelato lati di sé tramite il look come la scelta anticonformista di rimanere sempre fedele ai suoi brand preferiti, avvicinarsi ai designer emergenti e alla moda sostenibile, in barba alle regole di stile imposte dalla carica che, almeno per il momento, ricopre. Del resto se è stata eletta da Lyst, portale online di ricerche fashion, come la most powerful dresser del 2019 un motivo ci sarà.

