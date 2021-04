La primavera è entrata nel vivo, gli alberi sono pieni di fiori e i sensi si risvegliano. Lasciato alle spalle il torpore dell’inverno, viene voglia di rimettersi in moto e prendersi cura del proprio corpo. Un po’ di sano allenamento è proprio quello che ci vuole e le vip sanno come farlo con stile. Altro che tutone improvvisate e poco sexy: per il workout scelgono completini attillati e modaioli da perdere la testa.

Leggings e crop top per (quasi) tutte

Sudore e fatica sì, ma senza perdere di vista il sex appeal. Quasi tutte per l’allenamento puntano su leggings che fasciano le curve e pancia scoperta. Lo fa ad esempio Diletta Leotta che sceglie reggiseno nero e pantaloncini al ginocchio in tinta. Addominali in mostra anche per Katia Pedrotti, che esalta il corpo tonico e scolpito con un completo di un verde delicato Oceans Apart. Pose yoga e outfit studiato per esaltare gambe e addome piatto anche per Cristina Marino in Befancyfit, mentre Wanda Nara enfatizza il lato B in total pink.

Allenamento a tutto colore

I colori che sbocciano a primavera riverberano anche sull’outfit che le vip scelgono per l’allenamento. Si va dal rosa pallido e delicato del completo di Caterina Balivo in Adidas by Stella McCartney, alle tonalità accese e squillanti dei look proposti da Taylor Mega. Non mancano le tinte più scure come il viola scelto da Michela Coppa, che si accende di luce grazie a un tocco di glitter.

A tutta fantasia

Per l’allenamento spopola la tinta unita, ma un pizzico di fantasia non guasta mai. Per le sue pose yoga, Elena Barolo in Heart and Soul mescola blu, giallo e bianco per un risultato pieno di energia. Eleonora Pedron sceglie crop top e leggings con un elegante motivo a quadri sui toni del blu. Stampa animalier sul bomber di Melissa Satta, che posa soddisfatta dopo una partita a padel.

Anche il look per l’allenamento di Costanza Caracciolo non passa inosservato. Sfoglia la gallery per scoprirlo…

