Leone Lucia Ferragni, compleanno tra supereroi e regali costosi

“Faccio la valigia per l’ospedale così magari la bimba decide di nascere”, scrive Chiara Ferragni a notte inoltrata, mentre è intenta a preparare camicie da notte per lei e completini per la piccola in arrivo. L’influencer, giunta alla 39esima settimana di gravidanza, è decisamente pronta ad abbracciare BabyV (il nome è ancora un mistero) e, in questi giorni, ha chiesto consiglio alle follower sull’induzione e altri dettagli sul parto di un secondo figlio. Top secret il nome della struttura dove Chiara darà alla luce la sua secondogenita ma di certo, con quel borsone rosa fluo di Louis Vuitton non passerà inosservata.

Il party con “Fiaderman” & co.

Sono settimane di tranquillità quelle che sta trascorrendo Chiara Ferragni nel suo attico milanese, insieme al marito Fedez e al figlio Leone. E’ proprio il cucciolo di casa, che fra pochissimo diventerà fratello maggiore, ad essere l’assoluto protagonista in questo periodo: il 19 marzo Leo ha compiuto 3 anni e non sono mancati degni festeggiamenti. Per il loro piccolo i Ferragnez hanno organizzato un intimo party casalingo a tre a tema supereroi. Sulla spettacolare torta, con un Leone in versione Batman come topping, c’erano anche gli altri eroi amati dal bambino, da “Fiaderman” (come lui chiama Spiderman) a Hulk fino a Iron Man. Il lussuoso appartamento era invaso dai palloncini, per la gioia di Leoncino.

I costosi regali per Leone

Ma veniamo ai regali per Leone che, come presumibile, sono firmati e costosi. Chiara Ferragni ha ringraziato “zia” Donatella Versace che ha fatto recapitare al bimbo un accappatoio Versace (250 euro) con “Leo” scritto sulla schiena. Mamma Chiara ha poi mostrato un paio di rarissime snakers Nike x Dior, che con tutta probabilità vedremo prossimamente ai piedi del bambino. Infine la Blonde Salad ha fotografato anche un dolcissimo orsetto Louis Vuitton in colori pastello (640 euro). Quest’ultimo però potrebbe essere un presente per BabyV. La piccola, che deve ancora nascere, è già pronta per una carriera da mini influencer.

