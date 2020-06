Christian Musella è un ragazzo caparbio e determinato, dal viso sorridente e dai profondi occhi scuri. Nato a Scampia 22 anni fa, ha capito presto qual era la sua strada. La sua carriera da influencer è iniziata già da sette anni, “quando in Italia questa figura non esisiteva ancora” ci tiene a precisare. Oggi i suoi profili social contano mezzo milione di follower, che lui considera una grande famiglia. “Il web mi ha salvato, togliendomi dalla strada” ha confidato a noi di Lookdavip. Nel cassetto custodisce il sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo, ma la sua vera ambizione è quella di diventare un punto di riferimento per i suoi fan. Intanto su Instagram dispensa consigli riguardanti la vita privata e sulla moda, sua vera passione. Ecco quello che ci ha raccontato…

Christian Musella, come sei diventato influencer?

Già nel 2012 ho iniziato a postare molte mie foto su Facebook, ma la mia prima collaborazione vera e propria risale all’anno successivo, quando la figura dell’influencer in Italia non esisteva ancora. E’ stato il brand svedese di orologi Daniel Wellington a contattarmi per il mio primo post sponsorizzato. Nel 2014 ho aperto una pagina Instagram: la prima foto me l’ha scattata un mio compagno di scuola e in poche ore ha raggiunto 1500 like. Quello è stato solo l’inizio: oggi i miei profili social contano mezzo milione di follower. Nel frattempo ho dato il via anche alla mia carriera da modello, sfilando e partecipando alle campagne pubblicitarie per Paul Hewitt e Tom Hope.

Cosa amano di te i tuoi follower?

Quello che amano di me è il fatto che io sia naturale, senza peli sulla lingua. Mi tengo sempre in contatto con loro grazie alle storie, ai sondaggi, ai messaggi… per me i miei follower sono come una grande famiglia. Sono molto umile, mi piace parlare con loro, rispondere alle domande e dare consigli, magari aiutarli a risolvere qualche problema.

Sono orgoglioso delle mie origini, di vivere a Scampia.

Quali sono i tuoi brand di riferimento?

Sicuramente Daniel Welington, il primo con cui ho collaborato. Mi affascinano molto anche Dolce&Gabbana e Marcelo Burlon, due brand che mi hanno sempre attratto per la particolarità e l’unicità delle loro creazioni. Mi piacerebbe molto poter collaborare a qualche loro campagna pubblicitaria…

Christian Musella, come ti vedi tra 10 anni?

Sono una persona molto positiva e penso sempre in grande. Tra 10 anni mi vedo realizzato: con tanti obiettivi raggiunti ma anche tanti altri da inseguire. Spero che lavorerò ancora nel mondo dei social e anche in quello dell’intrattenimento: mi auguro di poter iniziare una carriera nello spettacolo…

Francesca Fiorucci

Related Posts