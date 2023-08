Elisabetta Gregoraci, dea in bianco per l’ultima puntata di Battiti Live

La conduttrice, in un abito di cristalli (trasparente e con la schiena scoperta) di Dan More, regala emozioni sul palco

“Grazie, sto ancora piangendo… è tutto meraviglioso, la famiglia di Battiti è stupenda. Grazie a voi che avete reso possibile tutto questo” scrive una commossa Elisabetta Gregoraci alla fine dell’ultima puntata dell’edizione 2023 del Radio Norba Cornetto Battiti Live. Lo show musicale di Italia 1, che fa ballare milioni di persone davanti alla tv, è stato anche quest’anno seguitissimo. Il grande sucesso è senza dubbio frutto di un grande lavoro di squadra ma, come timoniera, anche la Gregoraci ha i suoi meriti. Per l’appuntamento finale Elisabetta ha optato per un look che ha lasciato i fan senza fiato.

Protagonista sul palco

E’ Gallipoli la cornice scelta per l’ultima puntata di Radio Norba Cornetto Battiti Live. Nel paese pugliese una folla di giovanissimi si è riunita per assistere alle performance dei cantanti più famosi: da Fedez ad Annalisa fino a Baby K, ci sono proprio tutti. Al suo arrivo sul palco Elisabetta Gregoraci viene accolta da urla e applausi: lei, come sempre, dedica parole gentili e manda cuori e baci a tutti i presenti. Al fianco di Alan Palmieri, la conduttrice è esplosiva, tra balli, performance, battute e… sex appeal.

Cut-out e trasparenze: i look a Battiti Live

Fashionista di lunga data, Elisabetta Gregoraci è seguitissima sui Instagram per i suoi look. La conduttrice regala ai follower abbinamenti chic ma sensuali, conditi da accessori extra lusso. Il suo guardaroba per Radio Norba Cornetto Battiti Live è stato all’insegna della malizia. Per il debutto ha optato per un lungo vestito nero di Dan More con un dettaglio cut-out sul seno che lasciava davvero poco all’immaginazione. E’ stata poi la volta di un completo stretch di Philosophy, con focus sugli addominali scolpiti. Spazio alla camicia trasparente nella terza puntata: l’outfit è firmato laSantos. Per il quarto appuntamento ecco un vestito frizzantissimo di Ley M: giallo e asimmetrico, si distingue per il reggiseno “a metà”.

Bollente in bianco

Per il gran finale Elisabetta Gregoraci ha pensato a un outfit molto elegante, con la giusta dose di provocazione. Il lungo abito elasticizzato Dan More (3.000 euro), bianco ghiaccio, è tempestato di cristalli Swarovski su tutta la lunghezza. Il tessuto leggermente trasparente svela la silhouette di Elisabetta. Il dettaglio più hot però è sulla schiena. Lo scollo sulle natiche è così ampio da mostrare gli slip color carne. Lei balla, canta, si diverte: una dea in movimento in total white. Ai piedi brillano i sandali-gioiello Ninalilou (380 euro). Riguarda nella gallery tutti gli abiti della Gregoraci a Radio Norba Cornetto Battiti Live 2023.

