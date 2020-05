Sexy anche in quarantena: per le vip è l’ora del costume

Da Elena Santarelli a Emily Ratajkowski, le vip chiuse in casa non restistono alla tentazione e sfoggiano interi e bikini mozzafiato

La stagione del costume da bagno è ufficialmente iniziata. Poco importa se, almeno per il momento, le celebrità non potranno raggiungere mete esotiche. Loro approfittano di terrazze e giardini per godersi ogni raggio di sole e, con l’occasione, sfoggiare uno dietro l’altro il beachwear delle nuove collezioni. Tra bikini monocromatici e interi coloratissimi, tra slip sgambati oppure a vita alta, le proposte delle vip sono davvero per tutti i gusti… e per tutte le forme.

Le fan del costume due pezzi

Belen Rodriguez è un’irriducibile del bikini e, sul balone di casa sua, fa girare la testa ai follower (e ai vicini) con uno striminzito Me Fui. Per lo shooting casalingo a bordo piscina, Ireland Baldwin ha scelto un costume verde pisello con slip a vita alta. Castigato? Neanche per sogno: il décolleté è strizzato dal top e ben in evidenza, la culotte invece enfatizza il lato B. Sexy come sempre, Emily Ratajkowski non perde tempo con il reggiseno e indossa solo gli slip Inamorata. Hailey Bieber spiega come si possa essere sexy e ultra chic: semplicissimo, basta un coordinato con loghi Dior.

Quelle che scelgono il costume intero

Helena Christensen si fa immortalare immersa nella natura con indosso un costume intero della sua collezione dalla scollatura ombelicale . Sul terrazzo di casa sua, Elena Santarelli ne propone uno Yamamay di un bell’azzurro vivace, mentre Sabrina Salerno sceglie un modello in lurex rosso. Il body coloratissimo Miss Bikini scelto da Manuela Arcuri ha una fantasia optical che cattura gli sguardi sulle sue forme prorompenti. Anche Silvia Provvedi ha curve vistose da mostrare: nel suo caso sono quelle del pancione, che fascia in un intero bianco Zara.

Passione Animalier

Tra chi sceglie il bikini e chi preferisce l’intero, c’è una cosa che mette d’accordo tutte: la fantasia animalier. Un delle “vittime” del leopardo è Chiara Ferragni, sexy con un due pezzi Calzedonia. Un’altra è Giulia Bevilacqua, con un costume intero Mimì à la mer coordinato a quello di sua figlia Vittoria. Anche Karina Cascella sceglie la fantasia maculata per le sue foto in giardino, e lo stesso fa Kaia Gerber con slip e reggiseno ridottissimi perfetti per il suo fisico asciutto.

Per non farvi cogliere impreparati dalla fine del lockdown, date uno sguardo alla nostra gallery e scegliete il costume perfetto per voi…

