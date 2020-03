La top model in isolamento in California delizia i follower dal terrazzo con il micro costume Frankies

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Pericolosamente sexy un voto al colore Adatto per questa occasione 8.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Bella Hadid è stata una delle prime a prendere seriamente l’emergenza legata al coronavirus. A fine febbraio la top model era a Milano per la fashion week quando è stato individuato in Italia il paziente 1, l’ormai noto 38enne di Codogno. Solo due giorni dopo Bella era fuggita a Parigi e, in aereo, si era fatta un selfie con maglia Missoni e mascherina di protezione.

La fuga in California

Finiti gli impegni di lavoro in Francia Bella Hadid è subito tornata a casa in California, dove si è chiusa in quarantena. Dalla sua abitazione hollywoodiana la modella delizia il mondo con scatti giornalieri, in molti dei quali è abbastanza svestita. TikTok, un po’ di ginnastica, cibo take-away: le giornate in isolamento di Bella scorrono tranquille.

“Io e il mio burrito vi diciamo di stare in casa!”. Certo, se il burrito, invece di mangiarlo, lo usi per coprire il seno nudo, sei sicura di avere l’attenzione dei fan. Seduta davanti allo specchio con addosso solo pantaloni, sneakers e cappellino, Bella Hadid ricorda quanto sia importante rimanere confinati tra le mura domestiche per limitare la diffusione del Covid-19.

Con chi prende il sole sul terrazzo?

Complice un caldo weekend a Los Angeles, Bella Hadid ha deciso di impiegare il tanto tempo a disposizione per un po’ di tintarella sul terrazzo. Sexy più che mai in un micro bikini bianco di Frankies Bikinis, la top si è scattata una serie di immagini da varie angolazioni. Questo costume, arricciato e striminzito, si annuncia come uno dei modelli cult di stagione, è già stato infatti indossato anche da Jennifer Lopez. “Sono fortunata a poter prendere un po’ di vitamina D”, scrive Bella su Instagram, mentre è sdraiata sul lettino.

Bella Hadid ha deciso di mettere il focus sul suo seno florido, strizzato nel top a triangolo. Un trucchetto il suo per sviare forse l’attenzione da un particolare che non è però sfuggito: la foto infatti è visibilmente ritoccata. I cespugli verdi sono stati inseriti sopra allo scatto originale come a voler nascondere qualcosa. Che Bella stia facendo la quarantena in dolce compagnia?

