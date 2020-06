Con l’arrivo dell’estate, una sistematina ai capelli se la sono sempre data tutte. Quest’anno però, la chiusura dei parrucchieri dovuta all’emergenza sanitaria ha reso la vita complicata a molte vip. Chiuse in casa con i loro mariti o fidanzati, in molte si sono dovute industriare per tenere a bada le proprie chiome. Per fortuna l’interruzione del lockdown ha messo fine ai tagli fai da te e alle tinture acquistate nei supermercati. Il nuovo look, parallelamente alla Fase 2, infonde sicurezza e positività.

E’ indubbio che il parrucchiere sia stata una delle prime mete raggiunte con le attesissime riaperture del paese. Francesca Verdini, la fidanzata di Matteo Salvini, è stata persino paparazzata al salone di bellezza. Anche Bianca Atzei e Roberta Giarrusso hanno colto la palla al balzo regalandosi, in fase 2, una vistosa e innovativa nuance dorata.

Taglio di capelli per Francesca Ferragni: la sorellina di Chiara ha dato una sistemata prima della laurea. La discussione della tesi era in videochiamata, ma le foto per il profilo Instagram non potevano che essere fatte con la piega “fresca”.

Mentre tutti applaudivano al ritorno al biondo di Emma Marrone, ha fatto scalpore il colpo di testa di Anna Tatangelo. Per l’amatissima cantante di Sora chioma ossigenata e foto vecchie cancellate dal profilo: più svolta di così?

Restano invece un retaggio del periodo di chiusura le treccine di Elodie. La cantante che ha fatto del trasformismo un cavallo di battaglia per ora sfoggia una bella acconciatura afro fatta in casa da sua mamma durante la chiusura: resisterà fino alla fine della stagione?

C’è un’altra showgirl che ha appena fatto un piccolo ma vistoso restyling ai capelli. E’ Belen Rodriguez: un bel ciuffo schiarito incornicia lo sguardo e si differenzia dalle lunghezze più scure. Il nuovo look sottolinea la Fase 2 dell’argentina, e non stiamo parlando solo di emergenza sanitaria.

Meglio prima o col il nuovo look? Dai un’occhiata alla gallery e giudica le vip fresche di parrucchiere.

Related Posts