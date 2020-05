Cristiano Ronaldo, l’outfit “da casa” per giocare con i figli costa 2mila euro

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Per tutte le tasche Pericolosamente sexy 6 IL NOSTRO GIUDIZIO

Con i nuovi alleggerimenti del 18 maggio e la riapertura delle attività, molti di noi hanno ripreso a fare un’azione a lungo dimenticata: vestirsi adeguatamente. Pantaloni formali, camicie, giacche e scarpe sono stati relegati negli armadi per settimane. La tuta è diventata la divisa prediletta da quarantena, tanto per le star quanto per le persone normali. Se sei Cristiano Ronaldo però non ci pensi neanche a metterti casual in casa e, soprattutto, i capi devono essere sempre firmatissimi.

Se per un pomeriggio di giochi con i figli la fidanzata di CR7, Georgina Rodriguez, ha scelto leggings e top di Alo Yoga, il calciatore della Juventus ha optato per shorts e camicia a maniche corte di Dior. Con addosso l’elegante completo sui toni del bordeaux, Cristiano Ronaldo si è lasciato andare alle tenerezze con i suoi bimbi e, nel mentre, ne ha approfittato per dare una palpatina al formoso lato B della compagna. Il costo totale del suo outfit da papà? 2.040 euro.

Passione sfrenata per il lusso

Del resto, con un patrimonio netto stimato di circa 290 milioni di euro, Cristiano Ronaldo può permettersi di comprare tutto quello che vuole. Il giocatore della Serie A è uno degli sportivi più ricchi del mondo e non ha mai nascosto la sua passione per gli accessori esclusivi. CR7 sfoggia al polso orologi preziosissimi, come il Franck Muller 7008 T INV C INV con 424 diamanti, del valore di 2milioni di euro e l’Octo Finissimo Tourbillon Diamond Pavé di Bulgari da 700mila euro.

Pigiami da miglia di euro e musei con il proprio nome

Che la famiglia preferisca spostarsi in jet privato non è una novità. Georgina Rodriguez si è fatta spesso fotografare a bordo del velivolo, postando poi gli scatti sui social. Per partire, ovviamente, la modella indossa sempre accessori costosissimi mentre in casa va a letto con un pigiama di Louis Vuitton da 2.700 euro. Per stare in tema viaggi, dal 2016 l’aeroporto di Madeira, isola natia dello juventino, porta il nome di Aeroporto Internazionale Cristiano Ronaldo, a lui dedicato in seguito alla vittoria del Portogallo agli Europei di calcio. Nella città di Funchal, Ronaldo ha anche un museo biografico, il Museo CR7. Campione di innegabile bravura e amante del lusso. Megalomania con merito.

Related Posts