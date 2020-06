I look del mese: cos’hanno indossato le star?

Giugno 2020 ha segnato l’ingresso dell’Italia nella Fase 3 dell’emergenza coronavirus. Più alleggerimenti per tutti, aria aperta e, soprattutto, spostamento tra Regioni. Nonostante le restrizioni ancora in atto, gli italiani si sono comunque ripresi una bella fetta della loro libertà. Anche le star ovviamente hanno ricominciato a viaggiare, a condividere con i follower la nuova vita più rilassata e i loro look più strepitosi.

Caterina Balivo dalla sua casa al mare è chic mentre legge un libro nel bikini nero di Kinda 3D. Look da spiaggia anche per Ana Laura Ribas, colorata in giardino con le righe di Malì Beachwear. All’estero, Rita Ora in quarantena a Londra ammette di aver trovato solo il reggiseno rosso di Agent Provocateur per prendere il sole e infuoca i follower con scatti bollenti.

Mare anche per Elena Santarelli, che opta per un mood gipsy con il maxi dress di Etro. Georgina Rodriguez invece in barca a Portofino con Cristiano Ronaldo è una vera star tra la borsa di Chanel e le eleganti ciabatte di Hermès. Look da diva anche per Claudia Gerini, in posa sul divano in un vestito fucsia con lungo spacco di Elisabetta Franchi.

Oltreoceano, le star non rinunciano alla vita mondana. Emily Ratajkowski si tinge di biondo e passeggia per Los Angeles con un completo trasparente di Inamorata che svela le forme perfette. Hailey Baldwin, in vacanza con il marito Justin Bieber, sorride in piscina nel bikini giallo sole di Blue Lagoon. Look patriottico per Katy Perry che fascia il pancione nel vestito di Batsheva con la bandiera americana. Sbircia nella gallery gli outfit di giugno delle vip.

Related Posts