Bella al naturale: la Hadid scopre il seno ma non trattiene la pancia

Era da qualche giorno che Bella Hadid non intratteneva i follower con i suoi scatti sensuali. Il motivo? Probabilmente voleva lasciare un po’ di visibilità alla sorella Gigi Hadid, che un paio di settimane fa ha annunciato di essere in dolce attesa. Tra vari tira e molla alla fine la relazione tra Gigi e il cantante Zayn Malik sembra aver trovato stabilità, tanto che i due si apprestano ora a diventare genitori.

Gigi Hadid non ha ancora mai mostrato sui social il pancione in crescita. Le sue fotografie sono sempre tagliate dal seno in su, come l’ultima dove posa splendida con una camicia rosa Ralph Lauren: femminuccia in arrivo? Forse la modella si sta nascondendo volutamente per poter vendere le foto esclusive a qualche rivista. Del resto, abbiamo capito che ai tempi del coronavirus anche le star hanno dovuto reinventarsi e trovare nuovi modi per guadagnare. Al contrario però la sorella Bella Hadid non cela proprio niente e, svanita l’emozione mediatica per la gravidanza di Gigi, ha ripreso a postare le sue solite immagini.

In quarantena nella tenuta di famiglia con mamma Yolanda, Gigi e Zayn, Bella Hadid sta trascorrendo molto tempo all’aria aperta, tra capre, cavalli, fiori e piante. Nei momenti di relax si dedica alla tintarella e, per farlo, sceglie sempre costumini ridotti. Con un bikini di Sommer Swim verde come gli alberi alle sue spalle Bella ammicca all’obiettivo e ci regala prospettive dal basso che immortalano il corpo tonico e un underboob bollente.

Bella Hadid ci ha sempre abituati a scatti iper-studiati e posatissimi, dove mostra il corpo senza alcun difetto. In questa serie di immagini invece traspare (per fortuna!) una bellezza più naturale, la top lascia infatti intravedere un po’ di pancetta e le smagliature sui fianchi. E per questo diventa ancora più bella.

