Dakota Johnson testimonial di Gucci: la sua borsa la vogliono tutti!

Un grande classico dello stile, la Jackie 1961 è una borsa che non può mancare nel guardaroba di ogni amante della moda. La forma inconfondibile, con le linee essenziali che mettono in risalto la chiusura a pistone, ha fatto capitolare più di un’icona fashion. Dive del passato e trend setter moderne l’hanno sfoggiata negli anni, e oggi la it-bag Gucci torna a nuova vita, grazie anche alla campagna che vede Dakota Jhonson come protagonista.

La storia della Jackie 1961

Quando nasce negli anni 50 si chiamava Constance ma, a parte il nome, i dettagli iconici c’erano tutti: la forma, i materiali pregiati, la tracolla, la chiusura a pistone. Fu nel 1961 che Gucci cambiò il nome alla borsa ribattezzandola Jackie, in onore di Jackie Kennedy. In quel periodo, alla vigilia del matrimonio con l’armatore Aristoteles Onassis, la ex first lady era solita sceglierla come accessorio. Il modello originale divenne ben presto un status symbol, emblema di classe e raffinatezza. Negli anni successivi lo stile venne adattato via via alle esigenze contemporanee, ma senza mai intaccare l’essenza della it-bag.

Ora Dakota Johnson presenta i nuovi modelli, declinati in tre misure (mini, piccola e media).

Dakota Johnson nuova testimonial

Nella campagna per la nuova collezione, Dakota Johnson è ripresa in diversi momenti di vita quotidiana, sola o con amici, dal pranzo al ristorante alla palestra. I look sono di volta in volta sportivi, romantici, rock… ma la costante è la presenza fissa della Jackie 1961. Le immagini della fotografa Glen Luchford vogliono proprio sottolineare la versatilità e l’eleganza della borsa Gucci, che resta costante nei decenni e nelle occasioni d’uso.

Le star ne vanno pazze

Non è solo Dakota Johnson a farsi fotografare con la Jackie 1961. La raffinatezza e lo stile iconico della borsa miete numerose vittime tra le star. A partire da Dua Lipa, che l’ha scelta in color mattone. L’iconico accessorio Gucci non poteva sfuggire a Chiara Ferragni, che l’ha preferita nella versione verde. Ma l’eleganza senza tempo della it-bag conquista anche il genere maschile: persino Damiano David, frontman dei Maneskin, l’ha sfoggiata tempo fa. Cercalo nella gallery…

