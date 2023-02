Facce (e look) da Fashion Week: da Noemi a Melissa Satta, sono tutte a Milano

La moda fa da calamita e Milano si riempie di vip. La fashion week densa di appuntamenti ed eventi è un grande richiamo. E mentre gli esperti del settore analizzano le collezioni, la gente comune spulcia sui social i personaggi del cuore, portatori di nuove tendenze.

Su Instagram impazza l’hashtag #MFW e non c’è influencer che non abbia già postato il proprio outfit scelto per parteciparvi. Ecco i nostri preferiti.

Sempre accurata nello styling, Elisabetta Gregoraci va da Genny con un white look che comprende crop-top e trasparenze, due grossi trend del momento.

Sceglie lo stesso colore Natalia Paragoni: la fashion week di quest’anno sarà per lei indimenticabile, visto che è in dolce attesa.

Melissa Satta da Diesel ha un look che si fa notare per via del piumino fluffy e dell’acconciatura afro che la rendono grintosa e accattivante.

Tutt’altro mood per Bianca Balti, che ha preferito il denim di Blumarine con capelli sciolti, in un mood hippy chic.

Chiara Ferragni, veterana delle sfilate. Da Prada ha presenziato con un black&white stylish completato da make up con eyeliner vistoso. Sua sorella Valentina Ferragni è invece delicatissima con il pink dress Fendi. Le sorelle, che potrebbero partecipare a tutti gli eventi in fashion week, sono attentissime agli show in cui farsi vedere.

Giulia Salemi da Roberto Cavalli è pitonata, Noemi punta sul pizzo. Alla fashion week c’è anche Cecilia Rodriguez accompagnata da Ignazio Moser: la presunta crisi di coppia ormai alle spalle e i due hanno optato per un outfit… coordinato.

Tra le foto c’è anche il look spiritoso di Elisa Maino: cercala nella gallery.

