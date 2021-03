Demi Moore, sexy trasparenze… dal 1984

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Pericolosamente sexy Adatto per questa occasione Un voto al colore 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Nel 1984, Demi Moore era agli inizi della sua carriera. Aveva appena 22 anni ed era apparsa in soli 3 film. La strada per diventare la stella del cinema che è oggi era ancora lunga, ma le carte in regola c’erano tutte. Di recente l’attrice ha condiviso con i follower i suoi ricordi di 37 anni fa, quando ha partecipato per la prima volta alla cerimonia di consegna dei Golden Globe. Per l’occasione speciale indossava un abito bianco leggero e sontuoso, con spalline sottili e scollatura profonda. Il drappeggio a sottolineare il seno e la stola morbida la facevano somigliare a una dea.

Ritorno al 1984

“Tornando indietro al 1984. Buona notte dei Golden Globe”, ha scritto Demi Moore condividendo la foto ricordo della cerimonia. Quell’anno era tra il pubblico come semplice invitata, visto che la sua carriera da attrice era ancora agli esordi. Dovrà aspettare il 1991 per essere protagonista dell’evento con la sua prima candidatura per il film Ghost. Il 1997 sarà l’anno della seconda chance, grazie al suo ruolo in Tre vite allo specchio.

Demi Moore seduce con le trasparenze

A distanza di qualche giorno dalla foto ricordo, arriva sul profilo Instagram di Demi Moore un secondo throwback, ancora più seducente del primo. L’abito bianco sembra essere sempre lo stesso, ma di sensualità ce n’è tanta in più. Fotografata di schiena e controluce, l’attrice regala un vedo non vedo super seducente sul suo lato B. I follower sono in estasi, anche Helena Christensen si lascia andare stupita: “Che foto magica”, commenta. Rumer Willis, la prima delle figlie che Demi ha avuto con Bruce Willis, è più interessata all’outfit che a tutto il resto, e le scrive: “Ho bisogno di questo vestito, mamma”.

Una carriera di successi

Dal momento di quegli scatti fino ad oggi, per Demi Moore ne è passata di acqua sotto i ponti. In mezzo c’è una una carriera nel cinema di tutto rispetto come protagonista di film che sono diventati cult. Oltre che in quelli già citati, come dimenticarla in Proposta indecente, Striptease e Soldato Jane, e poi ancora Charlie’s Angels, Harry a pezzi e La lettera scarlatta? A 22 anni era un talento in erba, dotata di una bellezza fuori dal comune. Oggi che di anni ne ha 58 è una delle attrici più famose del mondo, e in quanto a bellezza non ha nulla da rimpiangere.

