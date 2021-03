Chrissy Teigen in topless con il figlio in mezzo alle gambe: fioccano insulti

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione pericolosamente sexy Non per tutte Come lo indossa 6 IL NOSTRO GIUDIZIO

E’ famosa per essersi esposta negli anni senza alcuna vergogna sul web e adesso Chrissy Teigen ne ha fatta un’altra delle sue. La modella ha postato su Instagram uno scatto bollente di lei con addosso solo un paio di platform altissime e delle culotte nere. Il seno abbondante è strizzato tra le mani, per coprire il topless che non avrebbe passato le rigide regole di censura del social. Una foto provocante come se ne vedono tante, con protagoniste donne famose e non. Peccato che in mezzo alle gambe della Teigen ci fosse il figlio Myles, 2 anni.

“Per favore sposati, la mamma sta cercando un po’ di visibilità”, scrive lei. Non è dato sapere a chi stia chiedendo attenzione Chrissy Teigen. Al marito John Legend? Ai fan? Di certo con quest’ultimi ha fatto centro. Come sempre accade con questi contenuti volutamente provocatori, i follower si sono divisi in due fazioni. C’è chi si dice indignato per un’immagine tanto volgare e chi afferma che non ci sia proprio niente di male. Solo a me vengono i brividi? – La gente commenta come se un bambino non avesse mai visto il seno della madre – Una mamma che insegna ai figli come essere orgogliosi del proprio corpo – E’ la foto più malata che abbia visto nella mia vita.

Chrissy Teigen ha spesso lasciato l’opinione pubblica a bocca aperta in passato. Dalle immagine crude con le cicatrici dopo essersi fatta rimuovere le protesi al seno agli scatti in sala parto dopo aver perso a metà gravidanza il terzo figlio che portava in grembo. Nel mezzo c’è qualche contenuto di moda, come quello in occasione dei recenti Grammy Awards, dove si è vestita di tutto punto con un abito Aadnekiv per seguire la cerimonia da casa. Molto spazio è dedicato ai suoi libri di cucina, carriera che ha intrapreso da qualche anno. Non mancano poi gli insulti nei confronti dei politici repubblicani e sostanzialmente di tutti quelli che non la pensano come lei. Ma Chrissy è così, si mette a nudo senza pudore. Letteralmente.

