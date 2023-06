Il premaman sexy di Diletta Leotta tra minidress, crop top e gonne fascianti

“Sto vivendo un periodo bellissimo” aveva raccontato qualche settimana fa Diletta Leotta a Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo. E si vede! La conduttrice sportiva è in attesa di una bambina dal fidanzato, Loris Karius. Per sua stessa ammissione, apprendere della gravidanza è stato un po’ uno choc ma, dopo il tentennamento iniziale, c’è stato spazio solo per una gioia incontenibile.

Mamma ad agosto

Diletta Leotta non riesce a trattenere la felicità. L’evoluzione della sua love story con Loris Karius è stata rapidissima. Dopo pochi mesi, lei era già in dolce attesa. L’intesa tra i due è palese e lei ha dichiarato di aver capito che lui fosse l’uomo della sua vita nel momento in cui l’ha visto. La loro bimba è attesa per il 16 agosto, che è proprio il giorno del compleanno di mamma Diletta. A Verissimo la Leotta indossava un minidress bianco di Elisabetta Franchi, che fasciava dolcemente il pancione. Più di recente, la conduttrice si è fatta ritrarre nella sua casa con un vestito nero con dettagli preziosi firmato TopTrend (195 euro). Due abiti che ben rispecchiano il suo stile premaman, fatto di capi aderenti e sensuali, che sottolineano le nuove curve.

Casual ma sensuale

Nella vita di tutti i giorni Diletta Leotta predilige un abbigliamento più comodo, tra sneaker e jeans, per spostarsi agevolmente in città. La conduttrice non rinuncia mai a un pizzico di sensualità, nemmeno nei look più casual. Ecco dunque spuntare reggiseni sportivi, come quello grigio di Tommy Hilfiger, e quello fucsia di Oceansapart (35 euro), abbinato a un paio di leggings in tonalità. In vacanza a Ibiza con Loris Karius, Diletta ha posato in spiaggia indossando un costume intero bianco di Wikini (110 euro), che sottolineava il seno prosperoso. Davanti a un enorme piatto di paella la Leotta era raggiante. Nel suo street-style trovano spazio anche gli accessori di lusso, come la Flap di Chanel rosa, abbinata a un abitino cortissimo viola.

I look in tv

Il pancione cresce ma Diletta Leotta prosegue con passione i suoi impegni lavorativi. Il campionato di Serie A volge al termine e, in attesa, di un po’ di meritato riposo, Diletta è impegnata tutte le settimane sui campi da calcio, in veste di conduttrice. Amatissima e seguitissima dal pubblico, la Leotta sa come essere protogonista sul piccolo schermo. I suoi outfit “da stadio” attirano l’attenzione grazie alle tonalità accese e alle silhouette accattivanti. E’ elegantissimo e fresco al tempo stesso il tailleur giallo fluo di Stella McCartney, portato con un crop top blu e sandali altissimi. I dettagli cut-out non mancano nel guardaroba di Diletta e l’abito rosa in maglina di Zara (22,95 euro) la fa assomigliare a una Barbie. Spazio anche al black and white, con una gonna di Elisabetta Franchi (350 euro) dai motivi geometrici. E che dire del cocktail dress con dettagli lace-up firmato Chiara Boni (720 euro)? Al lavoro o nel tempo libero, lo stile premaman della Leotta è tutto da copiare: guarda nella gallery!

Related Posts