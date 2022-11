Diletta Leotta va a lavoro col cane (e la borsa firmata)

E’ un autunno d’amore quello che sta vivendo Diletta Leotta. La conduttrice sportiva ha iniziato da qualche settimana una love story con il calciatore tedesco Loris Karius, portiere del Newcastle. Le cose tra i due sembrano farsi sempre più serie, tanto che un paio di giorni fa è arrivato anche il primo selfie di coppia su Instagram. E, si sa, al giorno d’oggi è l’ufficialità social quella che conta.

Bellezza in bicicletta

E’ un primo selfie all’insegna del freddo quello di Diletta Leotta e Loris Karius. I due, imbacuccati con cappelli e giacche pesanti, pedalano nella natura ma non temono le rigide temperature: sono scaldati dall’amore e infatti sorridono a più non posso. Dopo essere stati paparazzati in giro per il mondo, dalle spiagge di Miami (dove hanno messo in mostra i fisici perfetti) ai marciapiedi di Milano, la coppia è ora Instagram-official. Biondi e bellissimi, i due insieme sono una meraviglia.

Sexy in Florida

In occasione della mini vacanza in Florida, Diletta Leotta aveva pubblicato una serie di scatti all’insegna di look sexy. Bikini rosso, shorts fantasia e ciabatte Hermès per andare in spiaggia, completo multicolor della richiestissima capsule di Y/Project x Jean Paul Gaultier sul balcone dell’hotel: in valigia Diletta non ha lasciato nulla al caso. Il volto tv ha messo la stessa attenzione anche nell’outfit per la biciclettata con il suo Loris Karius. Cappotto teddy, berretto abbinato, felpa viola, jeans e sneakers: sportiva ma chic. Una volta tornata a Milano, la Leotta è stata fotografata mentre si dirigeva al lavoro in radio. In fatto di abbigliamento non ha deluso nemmeno in questo caso.

Casual ma firmata

Diletta Leotta è una conduttrice televisiva affermata ma anche un speaker radiofonica di successo. Se a bordo campo per le dirette video delle partite ha necessità di indossare outfit eleganti e ricercati, per la radio ha più libertà in fatto di abbigliamento. In questo caso la Leotta ha optato per un outfit casual, senza rinunciare agli accessori firmati. Per lei jeans chiari, cardigan verde con le losanghe e sneakers Nike. A celare lo sguardo un paio di futuristici occhiali da sole Balenciaga e sulla spalla la famosa borsa Luggage di Celine, versione Nano in tre colori. La sua è vintage ma i modelli in collezione ora costano 2mila euro. Diletta non era sola per la sua passeggiata, insieme a lei c’era il fidato cagnolino Lillo. Rilassata e serena, la conduttrice ha parlato al telefono per tutto il tempo. Dall’altra parte ci sarà stato Loris Karius? A giudicare dal sorriso della star si direbbe di sì.

