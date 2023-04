Da Diletta Leotta (con il pancione) a Belen Rodriguez: i look di Pasqua

Weekend all’insegna della primavera per le vip: fiori e colori ma c'è chi non rinuncia al nero

“Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi” dice un famoso proverbio, che sottolinea come gli italiani siano soliti trascorrere il 25 dicembre in famiglia mentre per la tradizionale festa che si celebra in primavera si sia sostanzialmente liberi da ogni vincolo di parentela. Un detto che ben si applica a tutti, vip compresi. Quest’anno però sono moltissime le famose che hanno comunque deciso di passare la Pasqua insieme a figli, genitori e consorti. Tra gite in campagna e viaggi esotici, i look delle vip si sono fatti notare.

Pancioni di primavera

Sta volgendo al termine la quarta gravidanza di Beatrice Valli. L’influencer, che aspetta una bambina, ha festeggiato la Pasqua con un look… rosa. Abito a coste di Pinko, cappottino The Frankie Shop, ballerine bicolore e una delle it-bag più richieste dell’anno, la Chanel 22 (6.150 euro) dell’omonima maison francese: la Valli è graziosissima. In tema di gravidanza, proprio in occasione di questa festività, Diletta Leotta ha annunciato di essere in dolce attesa di una femminuccia. Per il gender reveal la conduttrice ha optato per una camicia azzurra di Casablanca (905 euro) portata a vestito. Larga e comoda, accoglie il pancione che cresce.

Look fantasiosi

Fantasie e tonalità pastello non mancano nei look di Pasqua delle vip. In Sicilia con i genitori Federica Pellegrini ne ha approfittato per fare due passi a piedi scalzi in spiaggia: la Divina ha optato per un completo fantasia sui toni del rosso di Emme Marella. Girocollo pink di Prada (1.350 euro) per Elisabetta Gregoraci, felice al mare insieme al figlio Nathan Falco. A Dubai con Fedez e i piccoli Leone e Vittoria, Chiara Ferragni ha sfoggiato una camicia crop e una gonna della sua linea, Chiara Ferragni Brand: i fiori coloratissimi richiamano la primavera.

Pasqua in nero

Il nero non passa mai di moda, nemmeno con la bella stagione. Sono diverse le vip che hanno inserito capi black nei loro look pasquali. Blazer dress in pelle di Magda Butrym (1.885 euro) per Giulia De Lellis, che lo porta sensualmente sulla pelle nuda. Ilary Blasi posa con i figli, sfoggiando una felpa di Celine (850 euro): casual ma chic. Con il maglioncino crop di Jacquemus (290 euro) Belen Rodriguez abbraccia stretto il suo Stefano De Martino. Sbircia nella gallery i look di Pasqua delle star… c’è anche Giulia Salemi camouflage.

