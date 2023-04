Diletta Leotta, jeans e sneakers per la passeggiata: il premaman casual

La conduttrice, in attesa di una bambina da Loris Karius, paparazzata in centro a Milano

Sono settimane dolci quelle che sta trascorrendo Diletta Leotta. La conduttrice è in attesa di una bambina dal fidanzato, il calciatore Loris Karius. Da quando la coppia ha dato l’annuncio, il 24 marzo, la futura mamma non ha più necessità di nascondere le forme… quindi via libera al premaman che fascia il pancione.

L’amore con Loris

Le voci della gravidanza di Diletta Leotta circolavano già da un po’. Lei e Loris Karius hanno iniziato a frequentarsi in autunno e sono apparsi iper affiatati da subito. Il Natale insieme, i weekend tra un impegno di lavoro e altro, le storie social: il sentimento era palese. Nessuno pensava però che la star volesse mettere subito su famiglia. L’amore l’ha fatta invece da padrone ed eccoci qui. Il video che annuncia l’arrivo di una femminuccia, pubblicato sui social nel giorno di Pasqua è colmo di emozione. “Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia”, ha scritto lei.

A spasso per Milano

Nonostante le forme che lievitano, la vita lavorativa di Diletta Leotta non si ferma. Lei prosegue il suo impegno come inviata sui campi da calcio ma è anche una speaker radiofonica di successo. Questa mansione però la svolge a Milano e può andare in studio direttamente a piedi. Proprio a spasso per la città la Leotta è stata fotografata con un look casual. Jeans morbidi arricciati in vita (il denim si conferma un must nel suo armadio: nella gallery trovi il modello Gaelle indossato poco prima di confermare la gravidanza), t-shit nera, giacca di pelle e un paio di sneakers Air Jordan 1 di Nike (119,99 euro). Nonostante lo sguardo sia oscurato da un paio di occhiali scuri di Celine (280 euro), si riesce a intravedere quanto Diletta sia raggiante in questa fase della vita.

In forma col pancione

Le passeggiate sono dunque una costante nella quotidianità di Diletta Leotta. Per idratarsi nel modo corretto lei tiene una bottiglia di acqua in mano. Camminate a parte, la star trascorre anche molto tempo in palestra. “Growing together” (crescendo insieme), ha scritto le su Instagram, nel postare uno scatto di profilo mentre è intenta ad allenarsi. Lo striminzito completo nero di Diadora svela la nuove curve di Diletta, che si scatta un selfie in cui sorride. La sua felicità è contagiosa.

I look premaman

Famosa per il suo stile sexy, Diletta Leotta non rinuncia a un po’ di sensualità nemmeno in gravidanza. Poco dopo aver comunicato al mondo intero la lieta novella, Diletta è volata a Dubai insieme al suo Loris Karius. Nella prima foto ufficiale con il pancione indossava uno striminzito costume intero rosso. C’è poi stato il look pasquale, composto da un abito-camicia di Casablanca (905 euro). Per prendere il sole di primavera sul terrazzo la Leotta ha invece optato per un vestito degradé sui toni dell’azzurro di Ssheena (745 euro). In attesa di un bebè? I look premaman di Diletta Leotta sono nella gallery.

