Diletta Leotta e Aria a un mese dal parto: gioia pura e look in pendant

Lavoro e famiglia: è questa adesso la quotidianità di Diletta Leotta. La conduttrice è diventata mamma di Aria il 16 agosto, lo stesso giorno del suo compleanno. La piccola è nata dall’amore con Loris Karius. Per forza di cose il portiere del Newcastle è spesso lontano da Milano, dove Diletta è di casa: la loro è una famiglia anti convenzionale ma non per questo meno felice. Gli scatti a tre sono splendidi e la neomamma brilla di una luce nuova. Le giornate scorrono veloci e la Leotta ha già festeggiato il primo mese della sua bimba… con un look matchy matchy pieno di dolcezza.

Un mese insieme

“Un mese di te, gioia pura” scrive Diletta Leotta per festeggiare l’importante ricorrenza. Negli scatti, realizzati sul terrazzo di casa della star, traspare l’emozione per questo nuovo capitolo della sua vita. Ovviamente l’outfit scelto per l’occasione non è casuale e cattura gli sguardi, del resto le mise premaman non sono state da meno. Diletta, in piedi, solleva la sua bimba in alto, poi le bacia una manina. Il corpo della conduttrice è enfatizzato da un minidress multicolor di Emilio Pucci (800 euro), perfetto per questi ultimi giorni d’estate. La piccola Aria è in pendant con la mamma. Per lei una tutina bianca con le maniche e i piedini in una delle iconiche stampe del brand, abbinata a un cappellino a tesa larga. Allegre e felici, mamma e figlia non potrebbero essere più belle.

I look da mamma

In questo primo mese in veste di mamma, Diletta Leotta ha alternato look sportivi a proposte serali. Per una delle prime passeggiate milanesi con Aria, la Leotta ha optato per un outfit casual, composto da t-shirt e shorts rossi di Pangaia. Ai piedi calzava le ciabatte super cool di Yeezy (199 euro), in versione beige. Due settimane dopo l’arrivo della piccola, Diletta ha organizzato un party esclusivo in un attico della città per festeggiare sia il suo compleanno che la nascita di Aria. Parenti e amici (tra cui Michelle Hunziker) si sono riuniti per una cena da favola. All’evento, la festeggiata ha indossato un abito dark di Misbhv (690 euro): un modello corto con lunghe ruches che scendono fino alla caviglia. Le foto dove abbraccia Loris Karius e con la neonata in braccio sono tenerissime.

Ritorno sul campo

Aria assorbe gran parte delle giornate di Diletta Leotta ma, nella vita della siciliana, c’è anche il lavoro. Lei aveva dichiarato che non sarebbe stata troppo tempo lontano dalla conduzione sportiva e, con la ripresa del campionato di Serie A, è tornata in campo. Per il derby Inter-Milan Diletta sull’erba ha scelto il total black, firmato MM6 Maison Margiela. Look dal sapore maschile per lei, ma super sexy. I jeans larghi effetto gommato erano abbinati a un gilet allacciato sulla schiena e portato sulla pelle nuda. La Leotta è tornata a San Siro anche il 19 settembre, per il match del Milan contro il Newcastle: qui però era in veste di spettatrice e, ovviamente, di tifosa, essendo Loris Karius uno dei portieri della squadra inglese. Guarda nella gallery come si è vestita… ci sono anche tutte le altre mise “da mamma”.

Related Posts