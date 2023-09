Nozze di settembre, da Francesca Ferragni a Luisa Corna: ecco i look

A settembre si torna a sognare con le nozze vip che. Dopo un rallentamento delle cerimonie nei mesi più caldi, si riaprono le danze e i fiori d’arancio sbocciano all’impazzata. C’è chi sceglie mise delicate e romantiche e chi sontuose ed elaborate, e anche chi regala veri e propri colpi di scena. Il cambio di look ormai è quasi d’obbligo (vi abbiamo da poco mostrato quello di Giulia Penna), e anche stavolta non manca chi si concede bellissimi bis. Ma perché guardare solo abiti da sposa? Stavolta vi proponiamo il look di un cantante molto amato che ha detto sì al compagno: Valerio Scanu.

Quelle che cambiano look

Le nozze di Francesca Ferragni erano attesissime dai follower. L’abito da sposa che ha scelto per il sì a Riccardo Nicoletti è una creazione Atelier Emé con strascico rimovibile: protagonista alla cerimonia è stato eliminato per il ricevimento. Tanto romantica alla cerimonia quanto audace e sexy al party una creazione dello stesso brand decisamente più sexy, con spacco che scopriva la coscia e oblò laterale.

Gessica Notaro ha fatto addirittura il tris alle nozze con Filippo Bologni. Alla cerimonia era una principessa romantica con un abito vaporoso di tulle e pizzo. Al ricevimento ha osato qualche trasparenza sul bustino e lo spacco sulla gonna ampia. Al party ha indossato un modello attillato e luccicante, decisamente seducente.

Gli abiti con la coda

Luisa Corna ha detto sì a Stefano Giovino. Per le nozze ha scelto un tradizionale abito bianco, con maniche trasparenti con ricami geometrici. In testa la sposa portava un velo in tulle che terminava in un lunghissimo strascico. Anche il completo Petrelli Uomo indossato da Valerio Scanu al suo matrimonio aveva la coda. Il cantante ha puntato su un outfit total white e damascato mentre suo marito Luigi Calcara ha preferito giacca e pantaloni blu e panciotto grigio.

Semplicità o sfarzo

Anche a settembre c’è chi per le proprie nozze ha preferito un abito da sposa romantico ma semplice e chi ha preferito un vestito sfarzoso e scenografico. Appartiene alla primo gruppo Maria Rosa De Sica che, quando papà Christian De Sica l’ha accompagnata all’altare, indossava un peplum dal tessuto dress leggero e impalpabile, che scivolava delicato sulle sue forme.

Joey King invece ha preferito un’elaboratissima creazione Oscar De La Renta caratterizzato da petali di tessuto che la rendevano bella come un fiore. Stesso stilista per il secondo e terzo abito, sempre a tema floreale.

Le nozze vip di settembre sono nella gallery: chi ha l’abito più bello?

