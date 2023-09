Giulia Penna si è sposata: due abiti da sogno e uno sposo… mai visto

Giulia Penna ha coronato il suo sogno d’amore. Sabato 16 settembre ha sposato Yuri, a cui era legata da ben 16 anni, ma che ha presentato ai follower solo il giorno delle nozze.

L’influencer romana ha detto sì nella Basilica di Santa Sabina a Roma, mentre il ricevimento si è svolto in un antico borgo a due passi dalla Capitale. Una lunga festa spensierata e piena di gioia, in cui la sposa ha sfoggiato due look Atelier Emé dal carattere diverso ma entrambi favolosi.

L’abito da sposa per il sì

Giulia Penna per la cerimonia di nozze con il suo Yuri ha indossato un vaporoso abito bianco Atelier Emé. Il vestito era caratterizzato da un corpino strutturato in tulle con stecche in trasparenza, e da una gonna a balze ampia e vaporosa: ben 100m di tulle. Una mise romanticissima e sfarzosa, arricchita ancora di più da un velo da 15 metri. La sposa stringeva tra le mani un bouquet di rose.

Cambio look per il taglio della torta

Al ricevimento di nozze le scelte di look di Giulia Penna hanno subito un’inversione di rotta totale. Se per la cerimonia in chiesa aveva un mood principesco, per il taglio della torta ha optato per una mise decisamente più minimal ma non meno chic. L’abito color avorio, anch’esso Atelier Emé, aveva una profonda scollatura e delicate spalline sottili che valorizzano il décollété e la schiena, arricchita da una fila di bottoncini.

La storia d’amore tra Giulia Penna e Yuri

Nonostante Giulia Penna sia un’influencer seguitissima, ha saputo tenere nascosta la sua storia d’amore con Yuri fino a giugno, quando ha pubblicato il video del suo primo singolo Due Notti a Barcellona, in cui è stato documentato proprio il suo addio al nubilato. E nel giorno del matrimonio si è mostrata per la prima volta con lui. Eppure la coppia sta insieme da ben 16 anni: si sono conosciuti che erano appena adolescenti e non si sono più lasciati. Sui social ha festeggiato: “Sono così felice. È stato tutto come lo immaginavo… e noi? sempre gli stessi, con gli occhi pieni di gioia!”. Guarda nella gallery i momenti della cerimonia.

