Anche se l'abito non fa il monaco, all'Isola la sfida è bollente

Vera Gemma eliminata dall’Isola ha fatto il suo ritorno in Italia, godendo, lunedì, di un ingresso trionfale in trasmissione. Ad accoglierla la conduttrice Ilary Blasi, con un outfit degno di nota. Hanno entrambe sbaragliato la concorrenza in studio.

La tutina di Vera Gemma

Agguerrita e sinuosa, Vera Gemma ha stupito il pubblico di Canale 5 con un outfit da vera cougar. Una tuta aderente Transfermania International, trasparente e scintillante abbinata a sandali plexy, con tacco glitter e plateau: un outfit davvero per pochi, portato con grande sicurezza e naturalezza.

“Capo delle Amazzoni, poi delle Valchirie, coraggiosa, spregiudicata ma soprattutto Vera”, l’ha presentata Ilary Blasi. “M’hai battuto alla grande a sto giro!” ha concluso, guardando la sua jumpsuit.

L’invidia di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha accolto Vera Gemma come una musa ispiratrice. “La voglio anche io!” ha confessato parlando della sua tuta audace, mentre sedeva sinuosamente, di Versace vestita. In effetti, lo stile di questo capo è compatibile con quello dell’ereditiera, che ha sempre amato gli outfit aderenti. Indimenticabile la tuta monospalla di Sanremo, ma anche quella Marine Serre scelta recentemente per l’Isola.

La gelosia e il bacio

A intrattenere il pubblico, con un riassunto delle puntate precedenti, ci ha pensato la clip su Ilary e Jeda, che narrava le battute e frecciatine della conduttrice al giovane fidanzato di Vera Gemma. Incluso il bacio finale, con l’ex naufraga che ha confessato di non aver capito, inizialmente, che tra loro ci fosse il plexyglass. “Vera, sei gelosa?” le ha chiesto sorniona Ilary Blasi. “Te stai a cercà le botte, eh” ha concluso. E non si è capito se parlasse con la Blasi o con Jeda.

Lo spacco di Ilary Blasi

Veniamo all’outfit della conduttrice, di ispirazione jappo. L’abito nero Lia Stublla di Ilary Blasi, apparentemente casto, ha svelato fin da subito uno spacco laterale incredibile.

Ai piedi lo stivaletto-calza Le Silla. Ilary è reduce dal cuissard di lusso della puntata precedente e avrà voluto provare anche la versione più corta.

Divaricando le gambe a favor di spacco, la conduttrice ha interpretato la parte della seduttrice su Jeda che, in mezzo tra le due donne, non ha potuto che annuire e giustificarsi. Chissà se avrà preferito l’outfit rivelatore di Vera Gemma o quello intrigante di Ilary Blasi!

