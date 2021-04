Irina Shayk è bollente in passerella nella catsuit con tanga e autoreggenti

MORSO DELLA VIPERA non per tutte Come lo indossa un voto al colore pericolosamente sexy 8 IL NOSTRO GIUDIZIO

Può vantare una carriera lunga due decenni e, forte di tanta esperienza, Irina Shayk è ancora sulla cresta dell’onda. A 35 anni la modella russa ha sfilato per i designer più importanti, posato per i fotografi più blasonati e collezionato copertine sulle riviste più famose del mondo. Adesso, nonostante la concorrenza di moltissime top ben più giovani, è tornata a far parlare di sé per il suo corpo perfetto.

Bollente nello show Mugler

Irina Shayk è stata una delle protagoniste dello show-evento di Mugler per la primavera-estate 2021, che ha coinvolto diverse personalità del mondo della moda e dello spettacolo. Un vero e proprio cortometraggio di 6 minuti quello del brand, diretto da Torso a New York. Giocato sulla tecnica del fast backward, il video parte con i saluti finali dello stilista Casey Cadwallader, per ripercorrere poi a ritroso tutta la sfilata. Un casting diversificato che punta all’inclusione e all’accettazione del diverso, tra cui spicca appunto una Shayk fenomenale. Irina ha postato sul suo profilo Instagram una serie di scatti di backstage da far girar la testa. Nelle immagini mostra uno dei tre look (quello più bollente) che ha portato in passerella.

La caduta

Con il corpo coperto solo dalla mascherina e da una catsuit nera a tanga composta da bande elastiche che celano lo stretto indispensabile, Irina ammicca in camera mentre posa davanti allo specchio. Lato B scolpito, gambe lunghe, seno prosperoso: le famose forme di Irina Shayk fanno sempre il pieno di consensi. Durante la sfilata lei non ha solo camminato sul palco con la sua falcata felina ma si è anche cimentata nella recitazione, portando in scena una rovinosa caduta, per poi risollevarsi con orgoglio. “Lei cade… ma si rialza”, scrive la star a corredo del video postato sui social. La modella lancia così un bel messaggio di self loving, da applicare in passerella ma soprattutto nella vita di tutti i giorni.

