Dua Lipa copre inguine e seno con gli orsetti del cuore

Dua Lipa ha trascorso la quarantena a Londra insieme al fidanzato Anwar Hadid. La cantante, di ritorno dal tour australiano poco prima del lockdown, aveva trovato la sua casa inglese allagata dalle forti piogge. Così era stata costretta a ripiegare su una soluzione in affitto. Dua non si è però fatta abbattere dalla situazione, sia sanitaria che personale, e ha tratto il meglio da questo periodo.

“In tempi normali, in tour, avrei dovuto pianificare meticolosamente il calendario per poter vedere Anwar. Avere così tante settimane a disposizione per noi è stato bello”, ha fatto sapere lei a Elle. La star e il fratello di Bella e Gigi Hadid fanno coppia fissa da oltre un anno e non perdono occasione per mostrare il loro amore, fresco e spensierato, sui social. In quarantena li abbiamo visti trascorrere le giornate lentamente tra il letto, il divano, la cucina e il giardino dove. Complice un insolito caldo nel Regno Unito, Dua Lipa si metteva spesso anche in costume.

Ora che anche i britannici hanno diminuito le restrizioni, i due sono volati a Santa Lucia, per concedersi una vacanza d’amore ai Caraibi. Baci e outfit striminziti per Due Lipa che, rivelatrice in un bikini nero con cappellino abbinato Prada, scrive I’m shy (sono timida). Se lo dice lei!

Il costume più sexy però Dua Lipa non l’ha sfoggiato all’aria aperta bensì in bagno. Strizzata in un micro bikini realizzato all’uncinetto, la Lipa si è scattata dei selfie bollenti allo specchio. Il modello rosa di GCDS è realizzato interamente all’uncinetto e riproduce i Care Bears, Gli orsetti del cuore, il cartone amato da generazioni in tutto il mondo.

Nella sua intervista con il magazine Elle, Dua Lipa ha dichiarato: “Penso che il nostro mondo cambierà per sempre e che finalmente non saremo più così insensibili con la nostra Terra”. La popstar votata alla causa ambientalista è tanto amante della natura e degli animali da metterseli anche, in forma di bikini, nelle parti più strategiche del suo corpo.

