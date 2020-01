Dua Lipa in vacanza con Anwar Hadid tra pose bollenti, alcol e cellulite

Dua Lipa e Anwar Hadid formano una delle coppie più fresche dello showbiz. La cantante inglese e il modello americano stanno insieme da più di sei mesi e mostrano il loro amore al mondo con dolcezza e libertà. Dopo la presunta relazione con Kendall Jenner, Anwar, fratello minore di Bella e Gigi Hadid, si è buttato sulla popstar… letteralmente.

Durante la pausa natalizia Dua Lipa e Anwar Hadid sono volati a Miami per una vacanza di fuoco. Il sole della Florida non è bollente quanto le loro effusioni. Caldi baci, lei in groppa a lui, lui che le sistema il bikini infilandole una mano negli slip: gli spunti ai paparazzi non sono di certo mancati. Via libera anche allo sport, moto d’acqua nello specifico, e all’alcol. Dua e Anwar sono stati fotografati sul molo circondati da bottiglie e cocktail, a un certo punto lei si è sdraiata pure per terra, esausta.

In occasione delle bevute Dua Lipa era vestitissima, tra jeans lunghi e t-shirt, ma per il resto della vacanza si è affidata a costumi striminziti. Tanga e triangolini hanno svelato tatuaggi, piercing e cellulite. La star ha optato soprattutto per mini bikini fantasia, dall’animalier di Inamorata al tie-dye di Kasakai. Non è mancato un elegante quanto sgambatissimo modello intero nero di Hunza G.

Le foto hot di Dua Lipa stanno facendo il giro del mondo. Una ragazza un po’ trash tra i capelli bicolore, le pose rilassate, le toccatine varie che sta però riuscendo a brillare più delle splendide “cognate” Bella e Gigi Hadid.

