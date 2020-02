A Sanremo 2020 Dua Lipa è “libera” e sfrontata

“Essere libera nel 2019 per una donna vuol dire una sola cosa: vivere la vita secondo le proprie regole”, aveva dichiarato Dua Lipa in occasione del lancio del profumo Libre di YSL Beauté. La popstar britannica di origini albanesi e kosovare è la testimonial perfetta per la maison, incarnando appieno il concetto di libertà di cui si è fatto portabandiera nei decenni Monsieur Yves Saint Laurent.

Con quasi 40 milioni di follower su Instagram a 24 anni Dua Lipa è consapevole del suo potere mediatico e lo sfrutta per veicolare i suoi messaggi di giovane donna indipendente. Decisa e iper-femmine, come la fragranza YSL che rappresenta.

Da qualche tempo al fianco di Dua Lipa c’è Anwar Hadid, fratello di Bella e Gigi. I due passano da un party a una vacanza, rigorosamente in bikini, e non hanno remore nel mostrare il loro amore (effusioni e cellulite comprese) alla luce del sole. Lei però concentra le sue energie anche e soprattutto sulla carriera, tra musica, campagne pubblicitarie e eventi.

Dua Lipa è stata la star internazionale più attesa dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. All’Ariston per pochi minuti, la cantante ha catalizzato l’attenzione del pubblico esibendosi nella sua hit Don’t start now, tra balletti e ammiccamenti in eurovisione. Una performance forte, che è sfociata anche in qualche critica per essersi portata più volte la mano sulle parti intime.

Di Prada (s)vestita, Dua ha optato per un outfit total black composto da reggiseno, shorts e giacca in raso metallico. I celebri capelli bicolore, i collant velati e gli stivali dal tacco altissimo hanno completato il look irriverente.

Sfrontata e consapevole, Dua Lipa ha dimostrato ancora una volta di essere… Libre.

