Ecco i look in trasmissione di Belen, Soleil e Maria De Filippi

Alzi la mano chi di voi non ha pensato, guardando la tv: “chissà come mi starebbe quel vestito…”. Ebbene sì, di trasmissione in trasmissione, guardare gli outfit è uno dei passatempi dei telespettatori. Soprattutto donne, ovviamente. Poi subito in rete a cercare quanto costa e dove acquistarlo: molti di voi, fanno un salto proprio su Lookdavip. Oggi vi semplifichiamo la vita: ecco una carrellata dei vestiti degli ultimi appuntamenti televisivi.

Gli stylist dedicano grande cura alla scelta dei capi che i protagonisti della tv indosseranno: si crea uno stile, si contattano i brand, si fanno i fitting, ultimi ritocchi e poi via in trasmissione.

Tra le protagoniste delle ricerche on line, c’è senza dubbio Belen Rodriguez. La sua ultima apparizione a Tu si que vales con un minidress verde oliva è piaciuta a tanti. Grande clamore anche per il completo top e gonna Zilea di Michelle Hunziker, durante la terza puntata di All Together Now.

Spalle grafiche e ampio scollo rendono particolare il tubino nero Coperni di Elena Santarelli, accessoriato dai gioielli minimal e décolleté Casadei, con cui ha sgambettato sul palco de Le Iene. Mood rilassato, invece, per Alessandra Amoroso, che a Verissimo si è presentata in jeans, ma col tocco chic del blazer cropped Federica Tosi.

Il personaggio che riscuote più successo qualunque cosa indossi è Maria De Filippi. La regina della tv italiana adatta lo stile ad ogni trasmissione che conduce (ve ne abbiamo parlato in passato… QUI) e il risultato è sempre un goal di stile. Il tailleur è uno dei suoi capi preferiti, o pantaloni abbinati a camicie e bluse. Il suo marchio di riferimento? Saint Laurent: chic e sobrio.

Capitolo a parte Grande Fratello Vip: la trasmissione, con i due appuntamenti settimanali, ha grande successo di pubblico. I personaggi più cliccati il giorno dopo sono sicuramente le bionde Soleil Sorge e Sophie Codegoni, ma al pubblico piacciono anche Manila Nazzaro e Miriana Trevisan. Tanti retroscena girano intorno agli abiti che sfoggiano in trasmissione: dagli stylist cambiati all’ultimo momento, ai genitori che mandano vestiti nella Casa, ai vipponi che fanno di testa loro. Per esempio Soleil Sorge, invece dello stupendo abito da sera inviatole, ha preferito la camicia di Alex Belli, accessoriandola a modo suo. Nella gallery vi sveliamo gli outfit nel dettaglio.

