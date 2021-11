Scolli, pelliccia, lustrini: i look estrosi delle vip alle nozze di Paris Hilton

Ogni occasione ha il suo look. E così è stato anche al matrimonio di Paris Hilton e Carter Reum. Se per la sua tre giorni nuziale la sposa ha cambiato ben sei abiti (QUI tutti i dettagli), anche gli invitati si sono dati da fare. L’11 novembre c’e stata la cerimonia ufficiale, seguita dal ricevimento. Il 12 è stata la volta del divertimento, con un luna park a tema creato esclusivamente per l’evento. Infine, il 13, si è svolta una cena di gala conclusiva, allestita in grande stile nella tenuta degli Hilton. Moltissime le ospiti vip: alcune hanno presenziato solo a un happening, altre a tutti quanti. Ovviamente tutte hanno seguito rigorosamente il dress code.

Cerimonia e ricevimento

L’eleganza era il filo conduttore della cerimonia di nozze di Paris Hilton e Carter Reum. Delicate candele, fiori bianchi, specchi, tonalità tenui. Se la sposa, con i suoi tre abiti tra pizzi e tulle, aveva un allure principesco, anche le sue damigelle hanno incarnato alla perfezione il mood romantico. Nicky Hilton, sorella di Paris, e la cognata, Tessa Hilton, hanno optato per dei delicati abiti rosa pastello creati su misura da Alice + Olivia.

Più audace il look delle altri ospiti. Kim Kardashian non è (ovviamente) passata inosservata con un vestito nero di Rick Owens dal taglio grafico frontale sul florido décolleté. Hanno fatto il giro del mondo anche gli scatti di Paris Hilton abbracciata a Nicole Richie. Le due, migliori amiche fin dall’infanzia, avevano litigato anni fa. Ora sembra essere finalmente tornato il sereno. Total black anche per Nicole che però ha deciso di non oscurare la sposa, indossando un abito composto e discreto. Blue elettrico per Bebe Rexha, in un modello su misura di Rami Kadi che strizzava il seno.

Al luna park

Tutt’altro registro al party al luna park, creato ad hoc per Paris e Carter. Se qui Paris Hilton si è presentata vestita come una Barbie in carne ed ossa, anche gli altri vip hanno puntato su look colorati e giocosi. Nicky Hilton è multicolor in un minidress jacquard di Balmain, ispirato agli anni Ottanta. Verde per Demi Lovato, che abbina la pelliccia voluminosa agli occhiali e anche all’ombretto. Capelli corti e tubino nero hanno completato l’outfit festaiolo della cantante.

Il dinner di chiusura

Romanticismo alla cerimonia, colore al luna park e… lustrini alla cena finale. Paris Hilton e Carter Reum hanno intrattenuto i loro ospiti per l’ultima volta in occasione di un dinner di chiusura celebrativo. Tantissime le star accorse per l’evento, tutte parecchio sensuali. Ha giocato con le paillettes Nicky Hilton, sexy in un abito lungo con tagli strategici di Prabal Gurung, che ricordava la Paris tutta glitter di qualche tempo fa. Stessa ispirazione per Tessa Hilton, che ha però optato per collo alto e maniche lunghe. La più provocante è sicuramente Ashley Benson, che ha rischiato il fuoritutto in una tutina fantasia di Saint Laurent. Gonna a ruota e bustino steccato per l’attrice Kate Beckinsale mentre la top Jasmine Tookes era una visione in una creazione azzurra con piume di Zuhair Murad. Scopri nella gallery tutti i look estrosi al matrimonio di Paris Hilton.

