Gara di stile tra Charlotte Casiraghi e le altre reali monegasche

Le donne del Principato presenziano alla messa per la Festa Nazionale: i loro di look "da chiesa" sono estrosi e costosi

Rappresentano uno dei Paesi più facoltosi del mondo e si vestono di conseguenza. Le reali del Principato di Monaco amano presentarsi alle occasioni ufficiali con outfit da migliaia di euro. I loro look sono di solito parecchio estrosi, anche per le funzioni religiose. Così è stato alla celebrazione della messa nella cattedrale di Notre-Dame Immaculee, a Montecarlo, il 19 novembre, giorno in cui si celebra la Festa Nazionale del Principato. Le signore di famiglia, tra cui Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo, sono state immortalate sorridenti, affiatate e bellissime, mentre si dirigevano in chiesa.

La grande assente, come già annunciato, è stata Charlene di Monaco, moglie del principe Alberto. Ci hanno pensato però la principessa Carolina, Charlotte Casiraghi, Beatrice Borromeo, Alexandra di Hannover e Tatiana Santo Domingo a portare alta la bandiera fashion della casa reale. Molto diversi gli approcci stilistici delle donne monegasche ma ogni look è meritevole di attenzione.

Tra perle e oro Chanel

Partiamo da uno dei pilastri della famiglia reale: Carolina di Monaco. La principessa si è affidata, ancora una volta, a Chanel per il suo look. Il tailleur nero era sì composto e adatto all’occasione ma non sono mancati un paio di vezzi. Il tessuto della giacca e della gonna era infatti impreziosito da applicazioni gioiello. Impossibile non notare poi le décolleté di Carolina, con il tacco ricoperto di perle.

Le figlie Charlotte Casiraghi e Alexandra di Hannover seguono le orme (modaiole) materne. Charlotte è addirittura brand ambassador di Chanel, la sua scelta di outfit è di conseguenza abbastanza naturale. Per l’evento Charlotte ha optato per un abito matelassé color oro. Il vestito, abbinato a accessori neri e a orecchini d’ispirazione bizantina, ha fatto brillare la Casiraghi. Ha puntato invece sul rosso Alexandra, figlia di Carolina e di Ernst di Hannover, con un cappotto dai dettagli a catena. Dalle scarpe alla borsa, il resto del look è total black.

Le acquisite vestono Dior

Passiamo ora alle monegasche di acquisizione. Beatrice Borromeo è la più elegante di tutte. Se la cognata Charlotte Casiraghi è ambasciatrice per Chanel, lei lo è per Dior. La moglie di Pierre Casiraghi sembra una diva d’altri tempi e pubblicizza con classe la maison francese. Cappotto a ruota, cappello bianco a tesa larga, pump della linea J’Adior e cintura stretta in vita: Beatrice è splendida. Gonna in pizzo sui toni del blu e camicia bianca per Tatiana Santo Domingo. La moglie di Andrea Casiraghi ha completato l’outfit con una giacca in nuance di Dior. Chi vince la gara di stile tra reali?

