Sophie Codegoni al GF Vip col vestito di… Fabrizio Corona

MORSO DELLA VIPERA Pericolosamente sexy Come lo indossa Un voto al colore Non per tutte 8.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Sophie Codegoni è tra le protagoniste di questa edizione del GF Vip. Influencer amata ma anche molto criticata sui social, entrata con fama di femme fatale, nel reality sta mostrando pian piano le sue fragilità. Nel suo passato, c’è persino Fabrizio Corona. Ma andiamo con ordine.

Chi è Sophie Codegoni

Tronista a Uomini e Donne nella scorsa edizione, la Codegoni è nota per aver respinto ben 400 corteggiatori. Sempre misurata, decisa, diretta, Sophie si è fatta conoscere al grande pubblico proprio nella trasmissione di Maria De Filippi, da cui è uscita in coppia con Matteo Ranieri. Storia poi naufragata: pare addirittura che la coppia non abbia avuto rapporti intimi, come ha rivelato la stessa Sophie ad uno dei suoi coinquilini della Casa.

La mamma al GFVip

L’ultima puntata ha visto la presenza di mamma Valeria, chiamata a supportare e incoraggiare Sophie, dopo l’ultima rivelazione: un episodio violento da parte di un partner materno, che ha traumatizzato Sophie Codegoni due mesi prima che diventasse tronista. La signora ha usato dolcissime parole per lei, auspicando in una storia d’amore vero per la figlia: “Io sono stata sfortunata ma ci credo nell’amore e sono ancora in tempo. Lasciati andare!”

Il look di Sophie

Nelle quattro puntate del GF Vip cui ha partecipato, Sophie Codegoni ha sempre indossato abiti neri. Uno stile seducente ma al tempo stesso respingente, giocato sui dettagli, come il pizzo, gli swarovski o gli scorci sexy. I lunghi capelli biondi sono solitamente lasciati sciolti, a nascondere ciò che la scollatura scopre. L’ultimo abito, con cut out asimmetrico sul seno, con cui ha incontrato la madre, è di Sophia Nubes: il brand per cui ha sfilato, proprio qualche giorno fa, Fabrizio Corona (GUARDA). Una coincidenza?

Fabrizio Corona e Sophie Codegoni

Non è la prima volta che il nome di Sophie Codegoni viene associato a Fabrizio Corona. La notizia di un flirt tra i due, poi smentita dalla stessa Sophie, deriva dal fatto che lui l’avesse presentata come tale durante una perquisizione dei carabinieri in casa sua.

Corona ha speso molte parole positive per lei, da quando la Codegoni è entrata nella Casa. Che sia stato proprio lui a mandarle l’ultimo vestito sexy?

