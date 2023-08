Elettra Lamborghini coloratissima e sexy per il tour

Quando Elettra Lamborghini sale sul palco è sempre magia. Carica di energie positive, prorompente, sensuale, fa divertire il pubblico con le sue canzoni e lo ammalia con twerking sfrenati. Per il tour Elettraton, con il quale gira l’Italia per presentare l’ultimo album, ha scelto outfit sexy e audaci, perfetti per valorizzare il suo celebre lato B con la leopardanza e per mettere in risalto la sua nuova forma fisica. Che le piaccia osare con i look non è una novità, e se nella vita privata ama mettere in mostra le forme, figuriamoci quando si esibisce sul palco.

Elettra, con la “E” sulla cintura

Per gli show di Elettraton, Elettra Lamborghini è sexy e coloratissima con gli outfit che Cristoforo Vizzini ha creato per l’occasione. Ogni sera i costumi di scena della cantante cambiano tinta: dal fucsia, al verde fluo al blu elettrico. A restare sempre costante è il modello: un body sgambato che scopre il fondoschiena, enfatizzato da pantaloni chaps (agganciati lateralmente alla cintura che lasciano nudo l’interno coscia e i glutei) che durante la performance vengono tolti o alternati a una gonna. E poi una “E” di brillanti all’altezza della vita. Una mise allegra, giocosa e colorata ma anche provocante e maliziosa: proprio in linea con il suo carattere.

Gli outfit sul palco

Una collaborazione, questa con Cristoforo Vizzini, iniziata lo scorso anno e poi proseguita proficuamente: “Per Elettra Lamborghini quest’anno abbiamo creato 15 outfit spalmati nei 6 colori e nei tre tessuti del tour” ha detto a Lookdavip il designer siciliano. Alcuni modelli sono ripetuti, come quello con lo scollo all’americana o quello con i cut-out.

“Oltre alla lycra spalmata, abbiamo usato quella tempestata di pietre: un tessuto esagerato e pregiato, difficile anche da lavorare. Ogni body in pietra infatti, essendo lavorato per la maggior parte a mano, ha richiesto circa 30 ore di lavoro”. Vizzini ha studiato anche gli outfit per il corpo di ballo: comodi ma d’effetto, con il logo Elettraton sui pantaloncini.

L’incidente durante lo show

Durante lo show a Sammichele di Bari, Elettra Lamborghini è stata vittima di un incidente. Un fan dalla platea ha lanciato una bottiglietta sul palco colpendola in pieno. Lei ha fermato la musica. “Dove è quel cor***o? Io te la sbatto in testa la bottiglietta d’acqua, vediamo se ti può far piacere, ok? Se hai le pa**e chiedi scusa, perché potevi farmi male” lo ha apostrofato lei. Poi, individuato il colpevole e allontanato, ha ripreso lo show da dove lo aveva interrotto, sempre con la stessa carica.

La nuova forma fisica di Elettra Lamborghini

Incidenti a parte, sul palco Elettra Lamborghini è una vera esplosione di energia e i look che indossa, oltre a essere perfetti per le coreografie scatenate, esaltano a meraviglia anche la sua nuova forma fisica. Su Instagram, tra un costume intero firmato e un bikini ricamato, la cantante ha raccontato di aver perso 7 kg grazie all’allenamento costante e a un’alimentazione ben bilanciata. Un cambiamento che ovviamente le ha attirato le critiche di qualche hater, ma lei ha risposto come al solito senza peli sulla lingua: “Sono mesi, almeno sei, che lavoro per il mio cambiamento che è stato graduale. Nessuna magia, nessuna liposuzione”. Ha raccontato di aver fatto sacrifici, ma i risultati sono notevoli.

