Elettra Lamborghini, passione bikini bollenti e firmati

Elettra Lamborghini è un vulcano di energia. Simpatica e auto-ironica, intrattiene i suoi 7 milioni di follower con storie e post divertentissimi. Lei però è anche super sexy e non lo nasconde: i suoi contenuti sono spesso piccanti. Negli ultimi mesi la cantante sembra avere una nuova passione: i bikini striminziti e… costosissimi.

A Miami in Fendi

A metà febbraio Elettra Lamborghini e il marito, il deejay Afrojack, hanno trascorso qualche giorno al caldo della Florida. A Miami i due si sono rilassati nella loro proprietà con vista sull’oceano e hanno trascorso ore tranquille in spiaggia. Nell’esclusivo club “The Setai” la coppia si è divertita insieme a David Guetta e alla fidanzata, Jessica Ledon. Chiacchiare, tintarella, pranzo sul lettino: i quattro non si annoiano. Il beach look di Elettra si fa notare: per lei caftano a righe e ciabatte azzurre in shearling di Hermès (735 euro). Sotto la Lamborghini indossa un bikini reversibile di Fendi (circa 450 euro), azzurro da un lato, multi-logo dall’altro, che strizza le sue forme prorompenti. Il tocco cool? Il top a triangolo portato al contrario.

Underboob firmato Gucci

Quello di Fendi non è l’unico bikini extra-lusso sfoggiato da Elettra Lamborghini, la cantante ha una sfilza di costumi audaci e firmati. A Dubai per le vacanze di Natale, l’influencer ha posato con un sensualissimo modello Gucci asimmetrico, interamente ricoperto dalle famose doppie “G” del brand (490 euro). In piedi davanti alla finestra della sua camera d’albergo, con il mare turchese alle sue spalle, Elettra ha regalato ai follower un underboob infuocato. Sorriso ammiccante, mani sulle cosce: la fantasia viaggia!

Mai senza Versace

Tra tante maison che producono (anche) swimwear però ce n’è una che Elettra Lamborghini sembra prediligere: Versace. La cantante ha posato con diversi modelli ideati da Donatella Versace, mettendo in mostra le natiche e il décolleté. Tutti i capi scelti da Elettra vantano l’iconico bordo con la greca ricamata in oro. Intero rosso in Florida (275 euro), due pezzi rosa in Egitto: le alternative non mancano. E’ capitato anche che la Lamborghini si mettesse in posa sul suo balcone di Miami con un completo intimo del brand, composto da reggiseno (che lascia intravedere i piercing sui capezzoli) e slip blu. Cambiano i marchi ma l’effetto hot è sempre garantito: sbircia nella gallery.

