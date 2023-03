Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci protagonista alle sfilate di Parigi

Il detto recita che “la mela non cade lontano dall’albero”. Come si fa a non concordare guardando le immagini di Deva Cassel? Con due genitori del calibro di Monica Bellucci e Vincent Cassel, la sua affermazione nel mondo dello show-biz era quasi scontata. A differenza di mamma e papà, Deva non ha però scelto il cinema (almeno per ora), bensì la moda. A 18 anni vanta già una carriera ben avviata, tra campagne pubblicitarie e shooting patinati. Ovviamente non può mancare alla Paris Fashion Week.

In passerella per Coperni

Nel weekend appena trascorso è andata in scena la sfilata di Coperni. Visto lo spettacolo portato in passerella la scorsa stagione, le aspettative erano alle stelle. Questa volta non sono stati creati abiti di vernice su modelle a corpo nudo ma dei cani robot si sono divertiti a giocherellare con le top. Tra di loro c’era anche Deva Cassel. La figlia d’arte ha calcato il catwalk con fierezza. Per lei minidress nero con cappuccio bordato di pelliccia, collant velate, mini-bag e décolleté in nunce: un look semplice, elegante e sensuale. Sono divertenti gli scatti di backstage, pubblicati dalla stessa Deva, tra selfie allo specchio e risate con le colleghe.

Glam da Dior

Pochi giorni prima Deva Cassel era stata invece fotografata allo show di Dior. In questa occasione non aveva sfilato ma si era comodamente seduta in prima fila per assistere al défilé della nuova collezione, disegnata da Maria Grazia Chiuri. Deva si era presentata con un look da diva anni Cinquanta, incarnando perfettamente il dna della maison francese. Il trench sfoggiato dalla top riproduce un’antica mappa di Parigi, con focus su avenue Montaigne, la storica sede della casa di moda. In mano la Cassel teneva la borsa Lady 95.22, nuova versione dell’iconico modello Lady Dior. Calze a rete, frangetta e décolleté nere completavano il suo outfit.

Musa per Dolce & Gabbana

Nessuno brand è legato a Monica Bellucci come Dolce&Gabbana. Con Stefano Gabbana e Domenico Dolce l’attrice non ha solo un rapporto lavorativo, i tre sono amici di vecchia data. Per le occasioni importanti la Bellucci ricorre spesso alle creazioni del duo ed è capitato che sfilasse anche per loro in passerella. Non stupisce dunque vedere Deva Cassel in veste di nuova musa del brand. La modella, già in passato protagonista di una campagna pubblicitaria del marchio, ha calcato la passerella nel corso dell’ultima Milano Fashion Week. Per lei un sensuale outfit total black, reso ancora più sexy dal rossetto carminio. Tanti look diversi, che Deva interpreta con grazia ed eleganza: scoprila nella gallery.

