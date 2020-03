MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Per tutte le tasche Un voto al colore 8.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

La 25 enne Elettra Lamborghini potrebbe non aver mai visto Sarabanda, quiz musicale andato in onda su Mediaset dalla fine degli anni 90 ai primi anni 2000. Eppure sui social sta circolando una versione particolare della sua canzone sanremese “Musica (E Il Resto Scompare)” che include proprio una citazione del famosissimo programma musicale.

Lo spunto parte proprio dallo storico conduttore Enrico Papi, che nel suo profilo social ha citato la cantante, ripescando un proprio tormentone dei tempi di Sarabanda: “Mooseca“, il suo personale modo di dare il via all’esecuzione di un brano, diventato persino sigla di Sarabanda nelle sue edizioni successive.

I fan della trasmissione, che all’epoca erano tantissimi, non se lo sono fatto sfuggire sinché qualcuno ha postato un remix del pezzo di Elettra Lamborghini in chiave Sarabanda, cioè con il “Mooseca” di Papi all’inizio del ritornello. Dalla finzione alla realtà il passo è breve: i due si sono incontrati per dare vita alla canzone rivisitata.

Forte dei suoi 5 milioni di follower, Elettra Lamborghini si è prestata al siparietto ironico e musicale, postandolo poi sul proprio profilo Instagram. In camerino, di leopardo vestita grazie alla sua linea di moda, ha intonato “Tanto qui resta la…”. E improvvisamente Enrico Papi è piombato in scena con il suo coinvolgente “Mooseca“, oscurandola per qualche secondo tra le risate generali. Piacerà ai fan di entrambi questa parodia social “casalinga” del brano sanremese?

Related Posts