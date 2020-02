MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Pericolosamente sexy Un voto al colore Non per tutte 9.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Ritmo latino per la ballata sanremese di Elettra Lamborghini, che non nasconde l’emozione e appare vulnerabile e tenerissima. A dispetto di quanto ci si aspettava, il look non è scollacciato e l’esibizione è piacevole e coinvolgente.

Incoraggiata dal popolo dei social, e dalle parole di Amadeus e Fiorello, la cantante si è finalmente sciolta al ritmo dei tamburi regalando al pubblico dell’Ariston “perle di twerking”.

LA CANZONE

Elettra Lamborghini ha portato sul palco un testo non banale. “Musica (E il resto scompare)” è una canzone orecchiabile che sottolinea le sensazioni di una ragazza innamorata di un uomo che la tratta male (“un altro cabrón“) e che la chiama “col nome di un’altra“. Un messaggio chiaro, seppure in salsa latina. Un testo che comunque fa leva sulla positività: “anche se non mi hai detto mai quanto sei bella io non ho mai smesso di sorridere“.

LO STILE

Durante la sua esibizione sulla scalinata dell’Ariston è apparsa la famosa “leopardanza”, suo marchio di fabbrica. Microcristalli sulla tuta (in linea con i brillanti incastonati sul corpo), per farla brillare ad ogni movimento. Persino il microfono era ricoperto di fili dorati, in pendant con l’outfit.

IL LOOK

Una jumpsuit monospalla dorata ha valorizzato, senza strafare, le forme di Elettra Lamborghini. Realizzata da Marinella Spose, una sartoria napoletana specializzata in abiti nuziali, la tuta enfatizzava i movimenti grazie alle piume su manica e spalla. I volant sulle gambe bilanciavano i volumi del corpo, resi evidenti dall’aderenza del tessuto.

IL DEJA’ VU

A quanto pare il tessuto luccicante dorato è vincente per Sanremo 2020. Dopo la performance sopra le righe di Achille Lauro, lo ha riproposto Elettra Lamborghini, in versione più chic. Il risultato è stato apprezzato e il confronto tra le due tute è stato uno degli argomenti che più ha coinvolto la rete, meme inclusi.

IL PERSONAGGIO

A dispetto del suo personaggio eccentrico, la “regina del Twerking” che sfoggia sul proprio corpo tatuaggi con la “leopardanza” e piercing di brillanti, Elettra Lamborghini è una persona molto sensibile ed emotiva. Lo si è visto sul palco dell’Ariston e lo si evince dai social network, dove ha ricevuto grande supporto.

