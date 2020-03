Kate Middleton parla con i look: ecco il messaggio per Meghan Markle

Ci siamo, Meghan Markle è tornata nel Regno Unito. Dopo l’annuncio della rinuncia di Harry e Meghan al ruolo di senior royal che ha creato molto scompiglio nelle scorse settimane nella casa reale britannica, della duchessa di Sussex, fuggita in Canada, si era visto ben poco. Quello che si è visto però non è stato molto gradito dai sudditi. Le immagini di Meghan che passeggia serena e rilassata con il figlio Archie nel marsupio o che scorrazza in macchina con l’amica maestra di yoga sono apparse come un affronto alla regina Elisabetta e a tutto il popolo.

Il ritorno a Londra di Meghan

Adesso però Meghan Markle non ha avuto alternativa a quella di rientrare a Londra, per partecipare agli eventi già concordati prima dello scandalo Megxit. L’ex attrice è apparsa in splendida forma, in un abito azzurro di Victoria Beckham Collection, a fianco del marito. I britannici però hanno un po’ storto il naso davanti al suo sorriso smagliante. Insomma il favore popolare sembra pendere sempre di più per i duchi di Cambridge, William e Kate Middleton.

Kate Middleton comunica con i vestiti

Proprio in questi giorni Kate Middleton è impegnata insieme a William in un tour ufficiale dell’Irlanda. La duchessa di Cambridge sta partecipando a un evento dopo l’altro e, non potendo ovviamente sbilanciarsi a parole per questioni di protocollo, pare aver deciso di comunicare il suo parere sulla cognata Meghan Markle attraverso i look.

Sono in particolare tre gli outfit che hanno attirato l’attenzione degli esperti reali e che hanno fatto chiaramente capire che Kate Middleton sta prendendo in tutto e per tutto le parti della royal family. Il primo è un abito verde lucido di The Vampire’s Diary, sfoggiato per la visita guidata alla fabbrica della birra Guinness. Un brand nuovo per Kate ma non per la principessa Beatrice, che ha optato per lo stesso identico modello ad agosto al matrimonio dell’amica Ellie Goulding. Il secondo è un vestito vintage rosa a pois di Oscar de la Renta, scelto per un ricevimento all’Ireland’s Museum of Literature di Dublino. La creazione ricorda moltissimo un abito indossato da Lady Diana a Roma nel 1985.

Infine Kate Middleton ha portato nel suo guardaroba irlandese anche un cappotto Reiss usato già diverse volte in passato ma soprattutto nel giorno in cui il principe William ha ricevuto il diploma della RAF, nel 2008. Insomma sembra che la Middleton voglia trasmettere l’unità della famiglia, dimostrando il rapporto di fiducia che lega da decenni i membri che la compongono. Ora la palla passa a Meghan Markle, che parteciperà a diversi happening nei prossimi giorni. Ci dirà anche lei qualcosa attraverso il look?

