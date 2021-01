Elisabetta Canalis bionda? “E’ stato un errore!”

Il 2 Dicembre sono rimasti tutti spiazzati: Elisabetta Canalis ha postato una foto in cui appare, fresca di parrucchiere, con una nuova nuance bionda. “Colpo di testa“, hanno titolato i giornali, mentre i follower si dividevano tra amanti del biondo e “conservatori”. Adesso è la stessa Elisabetta, via social, a chiarire: è stato un errore.

Tanto clamore per una donna che si fa bionda non si era mai visto. Sarà pure libera di scegliere il colore che preferisce? Invece no: trattandosi di Elisabetta Canalis il discorso è diverso. Perché lei nel cuore dei fan è “la velina mora”: come fa a passare dall’altra parte?

La bionda e la mora, fin dagli esordi di Striscia la Notizia è stato così. Forse i più giovani non le ricordano nemmeno, ma dal 1999 al 2002 Elisabetta Canalis era la velina mora e Maddalena Corvaglia era la bionda. Bellissime, amatissime, copiatissime, seguitissime. Da lì è iniziata la sua carriera e la sua immagine pubblica è stata tutta incentrata sul suo fascino mediterraneo.

Chiariamo, Elisabetta Canalis non ha perso un filo del suo sex appeal, facendosi bionda. Però il popolo del web si è diviso e il coro dei no si è fatto sentire. “Come bionda???? Smettila subito – Cos’è tutta questa bionditudine??? – Sei bellissima ma ti preferivo più scura – Ma bionda? Noooo, dai, almeno tu – Ely…troppo bionda nooooo!!!“. E quindi la Canalis, una volta per tutta, si è sentita in dovere di precisare: il biondo non è voluto e non sarà per sempre. Ma sarà il suo parrucchiere di fiducia l’unico autorizzato a rimettere le mani nella sua chioma.

Elisabetta Canalis ha risposto all’ennesimo commento di una follower: “E’ una domanda che mi avete fatto in tanti. Il mio colore è frutto di un errore che alla fine non mi andava di correggere. Lo farò appena arrivo a Milano… Fino a quel giorno li terrò così, a mo’ di fioretto… Non vedo l’ora di tornare in Italia e rivedere la mia famiglia, gli amici e le persone con cui lavoro”. Non poteva mancare il riferimento al suo salone di fiducia, Aldo Coppola, e al parrucchiere e amico storico, Niki Epi: “La persona che fa il mio colore da anni e che mi farà tornare più scura”. Voi la preferite mora o bionda?

