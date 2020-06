Anna Tatangelo cancella il passato e si fa bionda

Svolta drastica per la cantante che rivoluziona il look e anche il proprio profilo Instagram

“Anna Tatangelo ci dà un taglio” è la frase che meglio sintetizza cosa è successo alla cantante di Sora. Di punto in bianco, l’artista ha effettuato una vera e propria rivoluzione nel proprio profilo Instagram, cancellando in blocco tutte le foto e postandone una sola, in cui si mostra con i capelli tinti di una innovativa nuance bionda.

Un cambio look inaspattato, per una mora stabile come lei che in passato poco si è concessa in fatto di cambiamenti di capelli, se non qualche sforbiciata sporadica. Anna Tatangelo dunque ormai è bionda. Nell’unica foto che ha postato, la sua chioma decolorata e mossa incornicia il volto, mentre gli occhiali da sole nascondono il suo sguardo. Lei è accovacciata, un body attillato sagoma le forme, la giacca a coprire le spalle, stivaletti dal tacco alto.

“Mann’itt nun tiene a capa apposto” ha scritto la cantante usando direttamente il dialetto campano. Significa “Mi hanno detto che sono matta”, ma il volerlo ricordare, in segno di sfida, significa rivendicare il gesto come scelta ponderata.

Se è vero che cambi così drastici si fanno quando sono in corso evoluzioni nel corso della propria vita, Anna Tatangelo ha chiuso definitivamente il capitolo precedente. Le parole del suo ultimo singolo “La fortuna sia con me” lo annunciavano, descrivendo la voglia di ricominciare dopo un amore concluso. La rottura definitiva con Gigi D’Alessio è stato per lei il punto di partenza e si vocifera già di un nuovo amore per la cantante. Sarebbe un musicista della sua band.

Quel che è certo è che Anna Tatangelo ha voltato pagina e lo ha sottolineato facendosi bionda. Passato archiviato, foto cancellate, si ricomincia da qui, da questo nuovo colore di capelli, dalle proprie radici, e sicuramente dalla musica.

Related Posts