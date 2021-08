Elisabetta Canalis cambia il colore dell’intimo ma l’effetto è sempre bollente

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Pericolosamente sexy Un voto al colore Idea regalo 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Elisabetta Canalis ha trascorso buona parte dell’estate in Italia, tra il relax nella sua Sardegna e i molti impegni di lavoro. Di stanza da anni a Los Angeles, in California, l’ex velina è sempre contenta di poter tornare nel suo Paese d’origine. Con lei c’erano la figlia Skyler, il marito Brian Perri e una valanga di amici e famigliari. Non sono mancate le gite in barca, la spiaggia, le risate, i bikini mozzafiato e tanto divertimento.

Finite le vacanze, Elisabetta Canalis è volata negli Stati Uniti, da dove regala scorci bollenti ai follower. Grande amante dello sport, la showgirl condivide spesso con i fan la sua routine di allenamento e i risultati si vedono: a 42 anni la Canalis è più bella che mai. Addominali scolpiti, gambe sinuose e soprattutto una consapevolezza di sé come mai vista prima. Eli sa di piacere e si mostra con orgoglio.

Nelle scorse ore la Canalis ha pubblicato degli scatti su Instagram che hanno fatto palpitare i cuori. Elisabetta Canalis nella lingerie Intimissimi ammicca davanti allo specchio, in un gioco di luce e seduzione. Tre foto per tre completi di intimo in tonalità diverse. Slip e reggiseno bordeaux sono abbinati a una provocante camicia bianca, lasciata aperta frontalmente. E ancora, mood young con il rosa e virata chic nella proposta color ambra. Tre versioni di Elisabetta ma tutte ugualmente bollenti. Quale preferite? Decidetelo sfogliando la gallery.

Related Posts