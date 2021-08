MANicure, anche gli uomini vanno pazzi per lo smalto

Unghie lunghe, curate e colorate sono considerate da decenni un elemento di seduzione femminile. Ma la storia della manicure è più lunga di quanto si creda e diversa da quello che si immagina. In India già 5mila anni fa ci si colorava le unghie con l’henné. In Cina, sin dal 300 a.c. lo smalto veniva usato per indicare lo status sociale e anche gli antichi Egizi e gli Inca facevano ricorso alla nail art. Un vezzo che all’epoca non era prerogativa femminile, anzi: piaceva molto anche agli uomini. E allora perché stupirsi se ai giorni nostri le star dello spettacolo riportano in auge una tendenza che affonda le radici nella notte dei tempi?

Fedez è il fan numero 1 della manicure

Ultimamente la febbre della manicure impazza tra le vip, e gli uomini non ne sono immuni. Tra i seguaci più entusiasti della tendenza c’è Fedez, che ama decorare le unghie con smalti coloratissimi e disegni simpatici (come quelli che lo raffigurano insieme ad Achille Lauro e Orietta Berti, suoi partner in crime nella hit estiva Mille). Il marito di Chiara Ferragni ha anche lanciato una sua collezione di colorazioni per unghie (QUI TUTTI I DETTAGLI), in collaborazione con Layla Cosmetics.

Smalto scuro, una moda rock che ritorna

Quelle delle unghie corte e con lo smalto scuro è una moda che ritorna. Le portavano Mick Jagger e David Bowie negli anni ’70 e Kurt Cobain un ventennio dopo, e ora è più attuale che mai soprattutto tra le rock star. E’ la manicure preferita dai Maneskin, e una tendenza che piace anche a un altro big della musica nostrana come Achille Lauro e al suo collega e grande amico Boss Doms.

Unghie lunghe e colorate per chi non ha paura di osare

Accanto al revival delle manicure del passato, c’è anche chi propone uno stile inedito per gli uomini. Ad esempio Sangiovanni che, reduce dal successo di Amici, ama portare le unghie lunghe, ben curate e colorate con smalti dai colori pastello, possibilmente di nuance diverse per ogni dito. Sulla stessa lunghezza d’onda il suo “compagno di scuola” Aka7even, anche lui fan della nail art multicolor.

Tra gli uomini che non rinunciano a decorarsi le unghie c’è anche Tommaso Zorzi, guarda la gallery e scopri quale manicure ha scelto…

