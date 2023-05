Elisabetta Canalis in Messico sfoggia le curve e i bikini

Per Elisabetta Canalis è già l’ora del bikini, e quest’anno la showgirl ha un motivo in più per sfoggiare le curve in costume. In collaborazione con Wikini ha disegnato una capsule collection, di cui è anche testimonial, e non ha perso tempo per mostrare le sue creazioni durante una vacanza in Messico, ad aprile scorso. Sui social ha pubblicato gli scatti ad alto tasso di sensualità e i follower apprezzano… sia il beachwear che il fisico sensuale.

La capsule per Wikini, col packaging green

“I costumi che compongono la mia capsule sono caratterizzati da linee semplici e da colori caldi… Il brand ha accolto sin da subito la mia proposta di un packaging più environmentally oriented, realizzato al 100% con materiali riciclati” ha detto Elisabetta Canalis a proposito della sua collaborazione con Wikini. Poi sui social ha raccontato: “Li ho portati con me in vacanza in Messico e la ‘prova bagnato’ è andata molto bene”, mostrando le immagini del suo viaggio.

In bikini in Messico

Elisabetta Canalis ha approfittato della vacanza in Messico per testare i nuovi costumi. L’ex velina ha trascorso qualche giorno spensierato con gli amici, concedendosi un po’ di relax tra bikini provocanti e outfit bollenti. I minidress scollatissimi che ha sfoggiato sui social e gli abiti lunghi con lo spacco sono decisamente sensuali, ma nulla a confronto dei suoi due pezzi. In posa con il costume verde, uno dei modelli che ha disegnato per Wikini, si lascia baciare dal sole e accarezzare dall’acqua. Sceglie pose maliziose e inquadrature tattiche per mettere in risalto il suo fisico esplosivo.

Una nuova vita

La collaborazione con Wikini arriva in un periodo particolare per Elisabetta Canalis. Dal punto di vista professionale tutto va a gonfie vele. Oltre alla capsule per il brand di costumi, di recente la showgirl ha presentato la prima campagna pubblicitaria che la vede protagonista insieme alla figlia Skyler Eva, un progetto di Emporio Armani. Sul piano sentimentale è un periodo di rivoluzione. Chiusa la storia d’amore con Brian Perri, che ha sposato nel 2014, pare sia legata al campione di kickboxing Georgian Cimpeanu. Tra loro c’è stato qualche incontro sia in Italia che negli Stati Uniti. Ora Eli si prepara all’estate: se da single o in coppia non si sa, ma di sicuro non mancheranno le foto sexy… con i nuovi costumi. Guardali in anteprima in questa gallery.

Related Posts