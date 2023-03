Girl power: Elisabetta Canalis single e Skyler Eva è già testimonial

E’ un periodo di cambiamento quello che sta vivendo Elisabetta Canalis. L’ex velina è infatti tornata single da poco, dopo la fine del matrimonio con Brian Perri. Forte e combattiva, Elisabetta è già ripartita alla grande. Al suo fianco c’è la piccola Skyler Eva, in un sodalizio al femminile che è tutto un programma: mamma e figlia sono legatissime… e ora lavorano anche insieme.

L’addio a Brian

Da mesi si vociferava di una crisi profonda tra Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri. I due si sono conosciuti nel 2013 a una festa di Halloween a Los Angeles, l’anno dopo sono arrivate le nozze e nel 2015 è nata Skyler Eva. Il chirurgo è sempre comparso poco sui social della famosa moglie ma, ogni tanto, c’era qualche contenuto a tema romantico. Pare che i due si siano lasciati in buoni rapporti e che si siano accordati per l’affidamento congiunto di Skyler. Secondo gli insider, la Canalis starebbe già vivendo una love story con il campione di kickboxing Georgian Cimpeau: lei è una grandissima appassionata di fitness (il suo fisico perfetto ne è la prova) e la coppia è stata paparazzata insieme in più occasioni.

In Messico con gli amici

Per ora non c’è niente di ufficiale sul nuovo presunto amore di Elisabetta Canalis. Quello che sappiamo con certezza, perché ampiamente documentato sui social, è che la showgirl si è regalata nei giorni scorsi un weekend in Messico con gli amici. Lì ha sfoggiato outfit decisamente calienti. Per la Bassa California la Canalis ha messo in valigia un minidress sui toni dell’arancione dalla maliziosa apertura sul seno e un long dress a fiori di Rat & Boa con uno spacco importante. Tra tacos e passeggiate si è divertita un sacco.

Testimonial a 7 anni

Tornata a casa, Elisabetta Canalis ha postato un dolcissimo progetto di lavoro, la prima campagna pubblicitaria che la vede insieme a Skyler Eva. Elisabetta e Skyler sono le protagoniste di Parents Talk, un progetto di Emporio Armani dove i genitori raccontano attimi di vita con i figli. Da italiana trapiantata in America, la Canalis racconta del forte legame con la sua terra d’origine e di come stia crescendo la bimba di conseguenza, parlandole la nostra lingua e tornando in Sardegna ogni volta che è possibile. Nel video la modella sottolinea anche il carattere della bambina, forte e indipendente. Tale madre, tale figlia: guardale nella gallery.

