Dai fiori sull’abito agli orecchini di Diana: i dettagli del look di Kate Middleton

La regina Camilla, Letizia di Spagna, Rania di Giordania, Charlene di Monaco: sono tante le reali invitate all’incoronazione di re Carlo e le aspettative per i loro look erano altissime. Regine, principesse e star internazionali si sono presentate a Westminster Abbey con abiti eleganti e fedeli al protocollo (da Letizia di Spagna a Kate Perry!). Ma la mise intorno alla quale ruotava maggior curiosità era ovviamente quella di Kate Middleton. La principessa di Galles ha fatto centro, unendo sapientemente la tradizione a una ventata di aria fresca: la grande sorpresa è stato il cerchietto di lusso.

L’abito McQueen: elegante e patriottico

Come già vociferato nei giorni scorsi, Kate Middleton ha scelto ancora una volta Alexander McQueen, maison che ha creato i look per occasioni fondamentali nella sua vita da reale, dall’abito da sposa agli outfit per i battesimi dei figli. Il vestito color avorio della principessa di Galles, lungo fino ai piedi, vanta sulla gonna dei ricami in argento con i simboli floreali delle quattro nazioni del Regno Unito: la rosa per l’Inghilterra, il cardo per la Scozia, il narciso per il Galles e il trifoglio per l’Irlanda del Nord. Avvolta in un lungo mantello con i colori della bandiera, la Union Jack, Kate non è mai stata più regale. Al fianco dei figli e del marito, la Middleton fa le prove da regina: un giorno infatti il trono spetterà a lei e al principe William.

Charlotte come la mamma: il dettaglio sulla testa

L’interrogativo che più è rimbalzato sulle bocche dei fashionisti nei giorni scorsi riguardava il copricapo che avrebbe scelto Kate Middleton. “Metterà la tiara?”, si chiedevano in molti. A lei, che ha un ruolo attivo nell’incoronazione, questo gioiello sarebbe stato concesso ma la principessa del Galles ha preferito fare un scelta meno formale, optando per un cerchietto di lusso. L’headband, creata su misura da Jess Collett x Alexander McQueen, con cristalli e fili d’argento è composta di foglie tridimensionali: un omaggio allo smisurato amore di Carlo III per la natura.

Il dettaglio dolcissimo? La principessa Charlotte, secondogenita di Kate e William (anche lei stupenda in McQueen) sfoggiava sul capo un accessorio molto simile a quello della mamma, ovviamente rivisitato e alleggerito, perfetto per una bambina di otto anni.

Il prezioso omaggio a Diana

Il 6 maggio 2023 si celebra l’incoronazione di re Carlo e della regina Camilla ma Kate Middleton ha voluto omaggiare anche la compianta Lady D. La principessa ha infatti scelto di indossare gli orecchini di perle e diamanti che Diana aveva ricevuto in regalo nel 1981 in occasione delle sue nozze con Carlo. Realizzati dal gioielliere Collingwood, erano tra i preferiti della mamma di William. Camminata fiera, portamento elegante, sorriso delicato, cerchietto di lusso: Kate Middleton è da dieci e lode… guardala nella gallery.

