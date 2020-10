Elisabetta Gregoraci, che amore di… vestito!

La conduttrice non sbaglia un look al GF Vip: nella sua valigia per il reality outfit costosi e ricercati

Elisabetta Gregoraci è tra i protagonisti più in vista di questa edizione del Grande Fratello Vip. Una concorrente con tanta voglia di mettersi in gioco e una valigia gonfia di outfit scelti accuratamente. Ad ogni puntata Eli è oggetto di inquadrature da parte della regia e parte integrante della narrazione del programma. Sui social i suoi abiti sono sempre oggetto di ricerca e di commenti, nulla di strano: è stato così anche per la recente conduzione di Battiti Live.

La liason con Pierpaolo Pretelli, prima fomentata, poi smentita e successivamente riproposta resta una delle tematiche chiave su cui Alfonso Signorini costruisce le prime serate del GF Vip.

Ma se l’incontro con un possibile partner non era prevedibile ma solo ipotizzabile, la risonanza di quel palcoscenico per Elisabetta Gregoraci era ben chiara. E lei non si è fatta certo trovare impreparata: con un guardaroba personale di tutto rispetto, è stato un gioco da ragazzi scegliere i vestiti da mettere in valigia.

Molto total white e grande attenzione alla silhouette. Dall’ingresso con un tailleur bianco Alexander McQueen (con reggiseno a vista) alla gonna longuette dell’ultima puntata, Elisabetta Gregoraci ha inanellato una serie di goal in fatto di look.

Sexy con i minidress aderenti dai bagliori metallici Gaelle Paris o frizzante con le frange e le perline di Elisabetta Franchi, la showgirl calabrese non ha sbagliato un colpo. Sapete qual è l’outfit più costoso che ha indossato finora? Un completo Bottega Veneta composto da maglione con catena e bermuda di pelle, il cui valore si aggira attorno ai 3.500 euro.

