Bella Hadid fa il tampone in auto poi al parco si strizza nel trench

MORSO DELLA VIPERA pericolosamente sexy un voto al colore come lo indossa Non per tutte 8.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Settimana scorsa Bella Hadid ha trascorso qualche giorno di relax insieme alle amiche, per festeggiare il suo compleanno, tra alcol a non finire e bikini striminziti. Dopo la vacanza, la modella è ora tornata al lavoro. Non avendo però adottato alcuna misura di distanziamento durante la sua fuga al caldo, la top ha decido di sottoporti al tampone una volta rientrata a New York.

I paparazzi non dormono mai e si infiltrano in ogni angolo della città. E’ così che Bella Hadid è stata fotografata mentre, sul sedile posteriore di una macchina, si prestava al controllo sanitario. Bella abbassa la mascherina e strizza gli occhi, mentre l’operatore le infila il tampone nel naso. Un’espressione che abbiamo purtroppo imparato a conoscere, lontana anni luce dalle immagini patinate in cui siamo abituati a vedere la Hadid.

Dopo lo screening, risultato evidentemente negativo, Bella Hadid ha potuto finalmente prendere parte a uno shooting di moda. A Central Park Bella ha posato per un servizio fotografico, con addosso abiti e accessori di Michael Kors. Il cappottino blu con stampato a ripetizione il logo del brand è bon ton e compostissimo. Occhiali tartatugati, borsetta in pendant e maxi orecchini: il look da signora è fatto.

Ma è con un altro outfit che Bella Hadid dà il meglio di sé. Senza vergogna, ormai lo sappiamo bene, la star con addosso un mini trench beige, si strizza il seno con le mani. Stringi di qua, aggiusta di là, l’effetto push-up è garantito e le foto rubate dai fotografi appostati dietro agli alberi fanno il giro del mondo. Bella abbina il capo prima a un paio di mocassini bassi con calzino bianco poi, sul set, a dei sandali oro dal tacco vertiginoso. Tanto con quel décolleté chi guarda le scarpe?

