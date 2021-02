Elisabetta Gregoraci sfodera il nude look per il compleanno

MORSO DELLA VIPERA Pericolosamente sexy Come lo indossa Adatto per questa occasione Non per tutte 8.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Un fisico asciutto e ben proporzionato e un guardaroba da sogno da cui poter attingere: Elisabetta Gregoraci ha sempre scelto il meglio per le puntate del GF Vip. Passando con nonchalance dai minidress aderenti, ai tailleur di stampo mannish, ai longdress scollati, ha creato uno stuolo di fan che sui social la seguono con assiduità. Persino loro sono rimasti spiazzati dal nude look che Eli ha sfoggiato l’8 febbraio, in puntata.

Non è un giorno qualunque: l’8 febbraio è proprio il compleanno di Elisabetta Gregoraci. La gieffina compie 41 anni: per l’occasione arriva in studio una torta fatta dai concorrenti nella Casa del Grande Fratello Vip. “Devi allontanarti perché c’è una sorpresa per te”, la invita Alfonso Signorini. Lei si volta mostrando al pubblico anche il lato B e, uscendo di scena, si becca tutti i commenti degli opinionisti sul suo scenografico nude look.

“Praticamente è in mutande e reggiseno” dice sarcastica Antonella Elia. “Oggi possiamo diventare etero io e te, Alfonso!”, scherza Cristiano Malgioglio. “E’ nuda!”, conviene lo stesso Signorini che, con lei presente, aveva glissato su un “Sei molto chic!”

L’abito bustier sfoggiato da Elisabetta Gregoraci è del duo Bartolotta & Martorana. Nero, lungo e trasparente, con alcuni ricami ad altezza ventre e scenografico orlo di piume, ha destato qualche perplessità nei presenti.

A consigliarla nella scelta, il suo nuovo stylist, Giuseppe Dicecca. Lo stesso che ha deciso in passato gli outfit di Belen Rodriguez, contribuendo a cucirle addosso l’etichetta della più sexy della tv. La Gregoraci, a partire da questo nude look, ha tutte le carte in regola per seguire la sua scia.

