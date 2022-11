Kate Moss fa festa nella notte di Londra… e il seno sguscia fuori

A Londra a novembre non fa proprio caldo, soprattutto di notte. Ma Kate Moss non bada alle rigide temperature inglesi. Del resto, la moda è moda e la parola chiave è “stupire”, sempre e comunque. Famosa per i suoi look sfacciati e irriverenti, solo pochi giorni fa l’iconica top model aveva incantato a New York con un abito da odalisca di Saint Laurent, che svelava le famose forme. Tornata nel Regno Unito Kate ne ha combinata un’altra delle sue, lasciando tutti a bocca aperta alle 3 del mattino.

Regina della festa

Era una serata importante per Kate Moss. La modella ha infatti presenziato all’evento per festeggiare i quarant’anni di Diet Coke, brand per cui è direttore creativo dall’inizio dell’anno. E quando sei la stella del party, vuoi non vestirti di conseguenza? Per l’occasione la Moss ha optato per un lungo abito trasparente con abbellimenti di cristalli dallo scollo tondo profondissimo, portato senza reggiseno. Platform altissime, rossetto rosso e i capelli biondi lasciati al naturale completavano il look di Kate. Una serie di collane sottili, con ciondoli tondeggianti, attiravano ulteriormente l’attenzione sul décolleté. Alla soirée la top ha ballato, fatto la deejay e si è intrattenuta con i presenti: una perfetta (e bellissima) padrona di casa.

L’incidente a notte fonda

Dopo l’happening, al club Annabel, Kate Moss e gli amici si sono spostati al Lou Lou, hot spot londinese, dove hanno fatto festa fino a notte fonda. Al suo arrivo all’evento Diet Coke, Kate aveva parzialmente coperto il vestito audace con un elegante mantello nero. All’uscita del club però, intorno alle 3 del mattino, la Moss ha lasciato aperto il capospalla e l’ampia scollatura dell’abito ha fatto il resto. Il tessuto morbido è infatti sceso così tanto da svelare interamente un seno della modella, lasciando il capezzolo in vista: un wardrobe malfunction bollente. Lei, inconsapevole (o sarà stato voluto?) ha continuato a camminare con la sua famosa falcata sui marciapiedi della città, mentre i paparazzi scattavano all’impazzata. A 48 anni Kate Moss è una visione: la top non sente il tempo che passa e, a quanto pare, non sente nemmeno il freddo.

